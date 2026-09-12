Борисов е слаб и дезориентиран, Пеевски не знае в коя посока да тръгне

Политическият психолог Антоанета Христова направи анализ на някои от ключовите имена във властта. Експертът коментира предстоящите президентски избори, както и поведението на останалите политически лидери в лицето на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

В интервю за БНР Христова каза, че има усещане, че “толкова, колкото Борисов се чувства слаб и дезориентиран, точно толкова и Пеевски не знае в коя посока да тръгне".

Пеевски е несигурен

Христова подчерта, че Пеевски се чувства несигурен и има няколко фактора за това. Като пример политическият психолог даде санкциите, външният натиск на посолствата, вътрешната нестабилност и движение на кметовете от ДПС в различни други посоки

“Не изглежда ДПС да може да помага много. Не смятам, че ще бъде онзи категоричен медиатор на резултата. И двамата (Борисов и Пеевски, бел.ред.) като че ли в момента са в такова дълбоко потапяне, за да могат от позицията на потапяне да водят преговори. Това, че не издигат кандидатури, особено за ГЕРБ - не споделям мнението, че това е особено хитра позиция, че е част от голямата стратегическа мисъл на Бойко Борисов - не, това за мен е оценка на слабост, несигурност и на възможност единствено да остане да изчаква, за да види с кого да разговаря. Това обаче не означава, че ако той реши да подкрепи определен човек, с който е постигнал договореност, че неговите избиратели ще го послушат”, коментира Христова.

Въпрос на оцеляване

Психологът добави, че тук вече говорим за лично оцеляване.

“Партиите отдавна са оставени на съдбата. Когато надеждата умира последна, това означава, че до последно човек се бори да договори собственото си оцеляване. Разбирам това, че са били направени толкова много грешки в процеса на управление, които в крайна сметка поставиха на риск не само собственото оцеляване, а на практика съществуването на собствените им политически партии. Това за мен е изключителна безотговорност към политическите партии", коментира Христова.

Според нея добрата новина сега е, че всички вече се интересуват от политика. В момента има любопитство какво се случва, има нетърпение нещата да се случат, започват да се трупат негативи от това, че нещата не се случват бързо и се отлагат някои очаквани действия, посочи политическият психолог.

В хода на разговора бяха коментирани и инициативните комитети, които издигат кандидат-президентските двойки. Според нея това не са инициативни, а подкрепящи комитети.

"И при двете двойки имаме издигане на кандидатурите от политически партии. Йотова очакваше договорка, разговори и с БСП, и с ПБ, за да има смелостта да се кандидатира - без това да бъде заявено първоначално от партията, но беше договорено с партията. Същото беше с Кандев и Гюров. Това са хората, които определят профила на кандидата, т.е. кандидатът си ги кани, за да бъде подкрепен. По този начин показва собствените си предпочитания, приоритети и очертава основното послание, което ще има в предизборната кампания чрез подкрепящите го лица”, на мнение е Христова.

За Кандев, Гюров и Йотова

Според нея комитета на Гюров - Кандев е съставен от много ясно профилирани личности. Гюров беше ярък представител на ПП, напомни Христова и добави, че той също е изчакал да бъде подкрепен от ПП, преди да обяви кандидатурата си. "По никакъв начин не показа, че излиза извън рамките на ПП, ДБ", смята тя. По думите ѝ ПП и ДБ целят силното активиране на всички избиратели, които са ги подкрепили на последните парламентарни избори, за да стигнат до балотаж.

А за профила на Илияна Йотова политическият психолог изказа мнението си и добави, че надпартийната цел на действащия президент в момента е изграждането на България като културен дом.

" Нейната цел е да докаже, че всички тези хора, които са много разнообразни и много противопоставящи се и мразещи се иначе в политиката, биха могли да се подчинят на идеята и да работят заедно за идеята за създаването на такъв културен дом”, каза още политическият психолог.

Според Христова Йотова не се позиционира и така дава възможност на няколко политически групички да не ѝ се противопоставят грубо. Според нея обаче настоящият президент е много по-близко до разбирането на ситуацията до ПБ. Тя беше и добър играч в ЕП, добави психологът и изказа мнението си, че комбинацията между двете я прави по-различна от Радев.

"Радев дойде с идеята за юмрука. Тя се опитва да сложи граница между сега и тогава. Тя не се разграничава и не отрича нищо, което е направила до този момент. Но се опитва да разграничи една автономия, която демонстрира в момента, и един друг стил, защото ако там е бил юмрукът, сега тук е събирането, единението. Тя е човек, който се опитва да решава нещата добронамерено, с подаване на ръка", коментира Антоанета Христова.

Точно обратното е при Гюров-Кандев - те имат твърди и категорично заемани позиции, които не предполагат подаване на ръка на друго мислещите, подчерта тя.

Йотова нямаше начин да избере друг за служебен премиер - тя беше с вързани ръце, напомни още политическият психолог. Според нея останалите са били почти неизбираеми за тази позиция.

Балотажът не е ясен

Христова добави, че очакванията ѝ са за интересна предизборна кампания. Що се отнася до евентуален балотаж, тя добави, че не е ясен, защото има интересни заявки.

“Не само не знаем кой ще бъде от "Възраждане", но има още един кандидат - Иван Христанов, който смятам, че може напук на всички, тези, които не гласуват, да отидат натам. Когато говорим кой ще отиде, нека да имаме предвид поне още две двойки и наистина да стане битка за втората позиция”, добави Христова.

По думите ѝ мнозинството българи са патриотично настроени, а либералната и неолибералната линия все повече губи сила.

Според експерта голяма част от хората на ГЕРБ няма да излязат да гласуват. При балотажа обаче активните от тях ще се разделят между Христанов, "Възраждане" и малка част към Гюров - Кандев, прогнозира Христова. По думите ѝ двете първи двойки няма да бъдат облагодетелствани от гласовете на ГЕРБ.

"Възраждане" ще си вземе хората. Те ще си мобилизират хората в своята крайна позиция. И ПП, ДБ ще си вземат хората. Смятам, че техните хора ще ги подкрепят. Само техните най-твърди избиратели могат да преглътнат кампанията, която правят”, на мнение е Христова.