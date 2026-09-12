Саудитска Арабия спря ключов петролопровод след атака с дрон от Ирак

Саудитска Арабия спря работата на важен тръбопровод ден след като той бе атакуван от иракски дронове, което създава опасност от ново повишаване на цените на енергията.

Най-големият износител на суров петрол в света временно затвори съоръжението след атака с дронове, за която както Багдад, така и Рияд заявиха, че е извършена от територията на Ирак - страна, в която действат подкрепяни от Иран въоръжени групировки.

В отговор на нападението Ирак освободи от длъжност военен командир в събота.

Очаква се скок на горивата

Спирането на тръбопровода породи опасения от рязък скок на световните цени на горивата, тъй като тази седмица цената на суровия петрол отново надхвърли 100 долара за барел. Въпреки това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че "всичко ще се оправи“.

Тръбопроводът с дължина около 1200 км , пресичащ Арабския полуостров, позволяваше на Саудитска Арабия да заобиколи затрудненията в корабоплаването през Ормузкия пролив, където трафикът на танкери е силно ограничен заради продължаващото от шест месеца напрежение между САЩ и Иран.

Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия съобщи, че е спряло работата на тръбопровода като предпазна мярка.

През последните месеци по тръбопровода са се транспортирали между 4 и 5 милиона барела дневно, което представлява 4 до 5 процента от световните доставки, сочат данни на компании за проследяване на морския трафик и на анализатори.

Кой носи отговорност за атаките?

Първоначално не беше ясно кой носи отговорност за атаките.

Сателитни снимки показаха черен дим, издигащ се от участък на тръбопровода южно от Медина.

Атаката е причинила наранявания и щети, чийто мащаб се оценява, съобщиха от саудитското външно министерство, без да уточняват какво е отражението върху износа.

В събота Тръмп заяви, че "всичко ще се нареди добре“, когато бе попитан дали може да съдейства за преминаването на плавателни съдове през Ормузкия пролив на фона на новите опасения, свързани със Саудитска Арабия.

"Всичко ще се нареди добре“, каза Тръмп в Дъблин след среща с ирландския президент Катрин Конъли.

Спирането на работата на тръбопровода последва само часове след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути превзеха стратегическия остров Маюн при южния вход на Червено море, откривайки нов фронт в конфликта с Иран.

Превземането на малкия остров бе потвърдено както от високопоставен военен представител на международно признатото правителство на Йемен, така и от представител на хутите.

Саудитска Арабия е най-големият износител на петрол в света и все по-често разчита на Червено море за доставката на суров петрол до пазарите като алтернатива на Ормузкия пролив, където Иран извършва нападения срещу кораби.

Опитите на хутите да блокират пролива Баб ел-Мандеб, широк около 27 км, направиха този маршрут по-сложен.