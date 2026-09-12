Пускат трамваите №12 и №27 по обновеното трасе от понеделник

Първият етап от ремонта на трамвайното трасе между ул. “Опълченска“ и бул. “Христо Ботев“ вече е приключил. От понеделник, 14 септември, част от трамвайното движение в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ ще бъде възстановено.

Обновеният 507-метров участък вече е преминал 72-часови тестове с движение на трамваи.

Възстановяват се маршрутите на трамвайни линии №12 и №27. В същото време влиза в сила нова временна организация на движението в района, съобщава БНТ.

В рамките на първия етап е подменена подземната инфраструктура, реконструирана е отводнителната система и е обновена контактно-кабелната мрежа. Изградено е и ново улично осветление.

Ремонтирани са трамвайните спирки, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност.

Кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че е доволен от темпото на работа.

“Действахме с пълна мобилизация, за да може да възстановим поне част от движението на градския транспорт преди началото на учебната година и по-активния сезон”, добави Терзиев.

Промени в градския транспорт

От 14 септември частично се променят маршрутите на трамвайни линии №3, №4, №6 и №7, както и на автобусни линии №78, №213, №305 и №404.

Възстановяват се маршрутите на трамваи №12 и №27, а заради ремонтните дейности се разкрива и временна автобусна линия №А3ТМ.

Ремонтът продължава

Следващият етап от реконструкцията ще обхване кръстовището на бул. “Княгиня Мария Луиза“ и бул. “Христо Ботев“. Там предстои цялостна подмяна на релсовия път и автоматизация на трамвайните стрелки.

Ще бъдат изградени нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление, както и инфраструктура за телекомуникационна свързаност в района на жилищната зона и гаровия комплекс. Проектът предвижда цялостна реконструкция на 1,2 км трамвайно трасе – от ул. “Опълченска“ до ул. “Козлодуй“. То е сред най-старите в София и е изградено преди около 50 години.