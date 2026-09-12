Day Off: School Time подготвя деца и родители за новата учебна година

Day Off: School Time е инициатива на Investor Media Group, която се провежда днес, дни преди началото на новата учебна година.

Под мотото "Хей, хей, хайде на училище!" посетителите ще могат да се включат в разнообразни занимания, a целта - чрез демонстрациите децата да видят нови и полезни методи за учене, а техните родители да бъдат по-добре информирани относно подготовката на децата за училище.

"Разговорът не приключва с едно събитие. В семейна среда и на спокойствие родителите могат да решат как да продължат с образованието на детето си. Моят съвет е – давайте шанс на детето си да има добро образование", каза главният редактор на dnes.bg Александър Попов.

Ваня Чапкънова, маркетинг координатор на Британския съвет добави, че част от децата не искат да учат, но ние трябва да ги мотивираме.

“Те се чувстват сякаш не са в час, а правят нещо забавно със своите съученици. Например, имаме интерактивна дъска, на която им пускаме видеа, а те могат да местят предмети, да показват на съучениците си, а те да се учат", обясни Чапкънова пред Bulgaria ON AIR.

Партньори на Day Off: School Time са:

Основен партньор – Елана Фонд Мениджмънт

Партньори – Bigbank, Образователен център BRITANICA, Max International, Езикова школа ПРЕСТИЖ, British Council, Частна детска градина CATBRIDGE, Dr.Biomaster, Dragon Computer Science Academy.

С подкрепата на: Хипермаркети HIT Max, gladen.bg, аптека „Пулс“, Бусинска сръчкотилница, ателие Артино, Творчо - работилничка за деца, учебен център Светлинки, творчески работилници Many Poppins, Био игри, Сърце и ръце/Handmade Gifts, Love Flowers/сапунени букети.

Медийни партньори са Bulgaria ON AIR, Az-jenata.bg, Az-deteto.bg, Teenproblem.net, Tialoto.bg.