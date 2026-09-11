Шефът на украинското разузнаване: На Путин му остават две години за водене на война

Според ръководителя на украинското разузнаване, на Владимир Путин и Русия им остават най-много две години за водене на война.

Генерал-лейтенант Олег Иващченко заяви тази седмица, че загубите на жива сила, спадащият боен дух и затруднената икономика могат да повлияят на способността на Русия да води война до 2028 г.

Западните разузнавателни служби предполагат, че всеки месец Русия губи с 6000 войници повече, отколкото успява да набере. Междувременно, според данни на Украйна, от 2022 г. насам Русия е загубила над 1,5 милиона военнослужещи, като броят на загиналите достига 450 000 души.

В изказване пред The Times, направено в централата на украинското военно разузнаване в Киев, Иващченко заяви, че Русия разполага с военни и икономически ресурси за следващата година, но според направените оценки, те ще се изчерпят през 2028 година.

Русия набира приблизително 1000 души на ден, понякога 1200, но погледнете данните за загубите. Вчера те са били 1410, а предния ден - 1511. От тях около 60 процента са загинали в бой.

Статистиката сочи, че още 18 месеца бойни действия вероятно биха довели до нови 765 800 руски загуби, включващи 459 480 загинали и 306 320 ранени.

Според Ивашченко именно тези стряскащи цифри са довели до липса на ентусиазъм по отношение на войната в Москва.

"Бойният дух е много нисък, защото никой не иска да воюва“, добави шефът на украинското разузнаване и добави, че настроението сред руското население също е потиснато.

"Повечето хора всъщност не искат война", категоричен е Ивашченко.

Путин е непълноценен

Ръководителят на разузнаването нарече Путин "непълноценен“ заради това, че води война при подобни условия. "Направете си сами изводите за човек, който иска да убива други хора, за да завземе територията им“, каза той.

В друго интервю Иващченко изказа мнение, че Русия е значително по-слаба в икономическо отношение, отколкото е била в началото на пълномащабния конфликт преди четири години.

Значителна част от военната стратегия на Киев е съсредоточена върху удари с дронове с голям обсег по петролни рафинерии, петролни складове, заводи и танкери.

Само през тази седмица се появиха съобщения, че при нощна операция на украинските сили са били поразени петролна рафинерия в Ростов на Дон, както и три руски системи за противовъздушна отбрана.

Това се случи броени дни след като бе регистриран пожар в рафинерията в Рязан - от най-големите руски обекти за преработка на петрол.

Според изданието Kyiv Independent около 40% от руската инфраструктура за рафиниране на петрол е изведена от строя, което е довело до недостиг на гориво и забрана за износ на дизел и бензин.

"Основните проблеми пред руската икономика са недостигът на работна ръка, нарастващият бюджетен дефицит и влошаващото се състояние на банковата система. Същевременно тя все още разполага с достатъчно ресурси, за да води война срещу Украйна. Не изключваме възможността тези ресурси да стигнат за периода до 2027-2028 година", казва Иващченко пред украинската информационна агенция.