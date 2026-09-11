Данъчните оценки на имотите ще скочат със 100% до 2029 година

"Прогресивна България” предприема драстично увеличение на данъчните оценки на имотите, макар и разсрочено във времето. Предвижда се данъчните оценки да бъдат актуализирани с 30% още от догодина. Ще има още две стъпки на увеличение с по 35% през 2028 и 2029 г., така че оценките да се повишат общо със 100%, каза пред БНТ депутатът от ПБ Стефан Белчев.

Белчев заяви, че в пакета с данъчните закони ще има нови приходни мерки въпреки обявеното намерение да не се вдигат данъци.

"Едното от нещата, за които и друг път е ставало въпрос, но се надявам да се осъществи, е актуализацията на данъчните оценки на имотите. Защото от 2007 г. данъчните оценки си седят на котва 2007 г. От тогава най-малкото инфлацията се е вдигнала няколко пъти, така че за мен няма нищо по-нормално да има една актуализация. Поне аз, доколкото знам, тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите 2 години с по още 35%. Така че в края на 2029 г. ще имаме една актуализация със 100%", обясни Белчев.

Към момента няма повече детайли за замисленото вдигане на данъчните оценки и оценка на въздействието, така че да се прецени как предложената промяна ще се отрази на пазара на имоти и на плащаните от хората данъци и такси, пише "Сега".

Изданието добавя, че не е ясно дали управляващите смятат да променят ставката за определяне на самия данък сгради. В момента общините имат голяма свобода да преценяват какъв точно да е данъкът, като той може да варира в диапазона от 0.1 до 4.5 промила върху данъчната оценка. Тоест, общините ще имат споделена отговорност при евентуално решение да не променят ставката. Очаква се местните управи да запазят сегашните нива и дължимата от данъкоплатците сума да се увеличи. За първо жилище данъкът се плаща върху намалена наполовина основа, а от години постъпленията от данък сгради се коментират като много изоставащи на фона на пазара.

Вдигане на данъчните оценки ще засегне и сделките с имоти. Много от тях се сключват на данъчна оценка, а не на реалната договорена стойност. Тук ставката по действащия в момента закон е от 0.1 до 3 на сто върху данъчната оценка на имота. Върху данъчните оценки се изчислява и такса смет.

"Сега" припомня, че вдигането на данъчните оценки бе намерение, обявено от мнозинството още в началото на мандата. В първия си вариант обаче идеята бе друга - за диференциране на данъка спрямо притежаван брой имоти. После от ПБ признаха, че това е трудно. Изненадващо е голямото общо увеличение от 100 процента. Данъчните оценки в действителност изостават от пазара и не са актуализирани от 2007 г., като България е била критикувана от различни международни институции за разминаването с пазара и ниските данъчни постъпления по това перо.

Пред БНТ тази сутрин депутатът от "Прогресивна България" говори и за ограничаването на рекламата на хазарт, поискано вече от опозицията в парламента.

"Искам да ви уверя, че за момента ние не припознаваме този законопроект, който колегите от опозицията са внесли, не значи, че ние не работим по нашите такива законопроекти. Смело искам да ви уверя, че колегите от Министерството на финансите работят по този въпрос и в най-скоро време, просто не искам да влизам в детайли, но там също ще бъде отразено ограничение в рекламите", каза Белчев.

Той уточни, че по-скоро се обсъжда ограничаване на рекламата, а не пълната ѝ забрана. Според него само рекламните ограничения няма да са достатъчни.

"Мисля, че колегите от Министерство на финансите ще бъдат много по-прецизни и ограниченията все пак ще имат някакъв толеранс. Аз вчера си направих труда да прегледам как е повлияло пълното ограничение на цигарите, да речем, или на твърдия алкохол – по никакъв начин. В този аспект аз смятам, че освен ограничение на тази реклама, трябва да има и ред други мерки, за да може да се намали тази болест и пристрастия на много от нашите сънародници към хазарта", каза още депутатът.

Белчев беше категоричен, че промените в сектора няма да бъдат само козметични.