Вълната ще се обърне: В края на века българите ще сме най-младата нация в ЕС

От едни от най-възрастните европейци в края на века българите ще бъдем най-младите от всички. Прогнозата правят от европейската статистика, като добавят още, че населението на континента ще намалее с общо една десета, а в България - с 1 милион и 800 хиляди души.

Евростат изнесоха данните само преди няколко дни в опит да предположат как ще изглежда демографската карта на Европейския съюз през следващите години и чак до края на века. Според тях след 10 години, населението в България ще падне под 6 милиона души. В момента сме малко по-малко от 6 милиона и половина. След още 30 години пък, ще намалеем до под 5 милиона. През следващите десетилетия до края на века, ще продължим да се топим, но вече доста по-бавно, съобщава Нова тв.

Такава обаче ще бъде съдбата на целия Европейски съюз

Гражданите му ще намаляват все повече, като през предпоследната година на този век те ще слязат под бариерата от 400 милиона. В момента, на територията на общността живеят общо 452 милиона души.

Всички ще загубят население, с изключение на 9 държави. Първите пет, които през 2100 г. ще са увеличили населението си с най-много в сравнение с днес. Впечатление прави, че процентите на първите две държави са значително по-големи от тези на следващите, но фактът, че става въпрос за микродържави като Люксембург и Малта, може би донякъде обяснява това. Следват ирландците, които ще са с 15% повече и шведите с 10%. Увеличението при останалите се прогнозира да бъде с по няколко процента.

Останалите държави, които ще се топят са по-голямата част и ни засягат пряко, защото в това число попадаме и ние. Най-голям дял от днешното си население ще загубят Латвия и Литва, като намалеят с една трета. Почти с толкова и Полша, а Гърция с 30%. На петата позиция е България - с 28% по-малко българи в края на века, според прогнозата на Евростат.

Страната ни е в дъното на класацията за средна възраст

Делим предпоследното място с Португалия и средна възраст на населението 47,3 години. По-висока тази възраст е единствено в Италия, където дори надминава 49 години. Непосредствено преди нас пък са гърците.

През 2100 година обаче прогнозата обръща тази класация с главата надолу. И от предпоследни ставаме първи. Така българите се очертават да бъдат най-младото население в Европейския съюз в края на века, като след нас се нареждат държави като Нидерландия и Германия.

Средната възраст на българина ще бъде с една година по-висока от тази в момента. Просто тази на средностатистическия европеец ще се увеличи с много повече. Той ще остарее с близо 7 години.

Но освен това и други фактори влияят на този все още неслучил се парадокс. След леко увеличение, което ще се задържи около 15 години, най-накрая смъртността в България ще започне да спада. И през 2100 г. тя ще бъде почти наполовина - от близо 100 хил. души годишно, каквато е сега, до около 55 хил. тогава.

Раждаемостта също ще спада, но изключително бавно. Предвид, че населението се предвижда да бъде дори под 5 милиона, родените деца у нас ще бъдат 41 хил. на фона на 51 хил. сега.

Още един фактор е нетната миграция. Получаваме я от разликата между напусналите страната и чужденците, приели я за свой нов дом. Когато напусналите са по-малко от пристигналите да живеят в нея, тогава тя е положителна. От няколко години у нас се случва именно това.

След спад през следващите 4-5 години тя отново ще започне да расте и да допринася все повече за броя, а в случая и за средната възраст на българското население. Поне до края на периода, за който се отнася тази прогноза.