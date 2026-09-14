Фон дер Лайен с годишна реч пред Европарламента

Пленарна сесия ще се проведе днес в Страсбург. В Европейския парламент основна тема на първата пленарна сесия за новия политически сезон ще бъде годишната реч на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Речта си Фон дер Лайен ще произнесе в сряда, 16 септември.

Фон дер Лайен ще представи постигнатите резултати през изминалата година и очакваните законодателни инициативи за следващата. Това ще бъде втората ѝ такава реч в рамките на настоящия мандат.

Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася пред Европейския парламент реч за състоянието на Съюза. Това е възможност за председателя да сподели визията си за ЕС, да направи преглед на постиженията и да обяви важни предстоящи инициативи.

Планове за бъдещето

В речта си Фон дер Лайен се очаква да очертае въздействието на работата на ЕК през изминалата година и плановете ѝ за бъдещето. Тя ще се съсредоточи върху европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа на ЕС за Украйна, ситуацията в Близкия изток, стратегията на ЕС за адаптиране към променящия се световен ред, конкурентоспособността, работните места и устойчивия просперитет, борбата срещу климатичните промени, следващия дългосрочен бюджет на ЕС след 2027 г., демократичната устойчивост, управлението на миграцията и защита на основните ценности на ЕС, се посочва в информационния бюлетин, публикуван на сайта на Европейския парламент.

Дебатът за състоянието на Съюза е ключов момент за отчетността на ЕК пред демократично избраните представители на ЕС. Той насърчава по-голяма прозрачност и демокрация в ЕС.

В сряда след речта на Фон дер Лайен за състоянието на Съюза и последващия дебат, евродепутатите ще обсъдят засилването на подкрепата за Украйна, ще изслушат Европейския съвет относно позицията му за проектобюджета за 2027 г. и ще проведат спешни дебати по теми, свързани с правата на човека, демокрацията и върховенството на закона, а в четвъртък ще последват гласуванията по тях.

Европейският парламент ще обсъди на сесията си още редица теми като опустошителните наводнения в Непал, справянето с въздействието на социалните медии върху младите хора, като се очаква в четвъртък ЕП да призове платформите за социални мрежи да забранят най-вредните си пристрастяващи практики, и ще представи своите предложения за борбата срещу трафика на наркотици във водите на Европа.

В четвъртък - последният ден от пленарната сесия, канадският премиер Марк Карни ще говори пред ЕП за отношенията между ЕС и Канада в момент на засилващо се геополитическо напрежение.

Очаква се Карни да се съсредоточи върху общите интереси в областта на сигурността и икономиката, включително войната на Русия срещу Украйна, хибридните атаки, чуждестранната намеса, все по-агресивната политика на Китай и отношенията със САЩ. / БТА