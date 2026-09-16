Украинските дронове стигнаха до САЩ: Вашингтон тества изпитана в боя технология

САЩ и Украйна постигнаха пробив в сътрудничеството в областта на дроновете, като през юли подписаха предварителни документи. Шест украински компании получиха разрешение да изнасят дронове в САЩ за тестване от Министерството на отбраната, а първата пратка пристигна през август. Това следва вълната от украинска „дронова дипломация“ през 2026 г., която включваше споразумения със Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Германия, Норвегия, Обединеното кралство, Дания, Румъния и Канада. Сега Съединените щати се превърнаха в поредната държава, търсеща украинския опит в областта на дроновете, тъй като производството на украинските дронове струва между 300 и 400 долара, в сравнение с почти 4 милиона долара за един прехващач Patriot, което ги прави изключително рентабилни.

След няколко месеца преговори САЩ и Украйна най-накрая постигнаха пробив в дискусиите си относно сътрудничеството в областта на дроновете. През юли САЩ и Украйна подписаха предварителни документи, които ще позволят на украинците да изнасят дронове в САЩ. Шест украински компании получиха разрешение да изпратят дронове в САЩ, а Министерството на отбраната на САЩ ще тества тези дронове, произведени в Украйна. Проведоха се и разговори за изграждане на фабрика за дронове в САЩ, тъй като украинците искат да споделят с американците своята изпитана в бой технология за дронове, пише за Forbes Марк Темницки, независим автор, специализирал се в областта на отбраната и енергетиката.

След тази новина вестник Stars and Stripes съобщи на 6 август, че първата партида украински дронове е пристигнала в САЩ. Сега Министерството на отбраната ще тества тези украински дронове, за да оцени тяхното качество, тъй като планира да закупи допълнителни дронове чрез своята програма Drone Dominance.

Докато Министерството на отбраната се готви да тества партидата дронове, получена от Украйна, Съединените щати станаха поредната страна, която тази година се ангажира с Украйна чрез "дронова дипломация". През април Зеленски посети Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, за да обсъди украинската технология за дронове и опита на страната в борбата срещу иранските дронове "Шахед", докато иранците провеждаха атаки срещу американски военни бази в Близкия изток. Украинският президент подписа споразумения за военно сътрудничество със Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ. Освен това украинците предоставиха своя опит в областта на дроновете на тези три държави, както и на Йордания и Кувейт.

След тези срещи в Близкия изток Зеленски посети Германия и Норвегия, за да обсъди производството на дронове и украинския опит в областта на отбраната.

Подобно на срещите с правителствени представители в Близкия изток, украинците предложиха да споделят знанията и опита си в областта на дронната технология с германците и норвежците. По-рано тази година Украйна установи партньорства в областта на дроновете и с Обединеното кралство, Дания и Румъния, като тези три държави обявиха планове за сътрудничество с украинците за изграждане на съвместни производствени съоръжения за украински дронове. Накрая, през май украинците подписаха споразумение за производство на дронове с канадците, като по този начин допълнително разшириха глобалното присъствие на Украйна в областта на технологията на дроновете.

През цялата пълномащабна руска инвазия в Украйна, започнала през февруари 2022 г., украинците заложиха на технологиите и иновациите, за да се защитят от продължаващите руски атаки. Една от областите, в които инвестираха, са безпилотните летателни апарати, по-известни като дронове.

Украинците прецениха, че дроновете могат да се използват за нанасяне на удари по руски войски и военни цели отвъд линията на контакт, което им позволява да атакуват руски цели от голямо разстояние. Дроновете могат да се използват и за разузнаване, като по този начин се предотвратява излагането на украинските войници на опасност.

"За Украйна това беше почти неизбежно", каза Олег Грабовий, основател на "Бора Индастрис" – украински стартъп в областта на отбраната. "Изправени пред враг с превъзхождащи предимства по отношение на човешки ресурси и средства, украинците винаги са разчитали на изобретателност и неконвенционални подходи към воденето на война. Нашият народ е най-ценният ресурс, с който разполагаме. И, за съжаление, той е ограничен. Затова не можехме да не се обърнем към дроновете. Те са въплъщение на стария украински начин на водене на война. А именно: в числено и ресурсно неравенство, но отказващи да бъдат победени. Трудно е да се преувеличи тяхната важност в момента. Те обхващат почти всяка сфера – нанасят удари, наблюдават и помагат на сушата, във въздуха и на водата."

Украинските дронове са и евтини. Според Just Security производството на един украински дрон струва между 300 и 400 долара. Ниските им производствени разходи позволяват масовото им производство.

Въпреки тази ниска цена Украйна успя да използва дронове за идентифициране и нанасяне на удари по вражеската руска пехота на бойното поле. Дроновете са били използвани и за нанасяне на удари по руски превозни средства, отбранително оборудване и складове за боеприпаси, както и по нефтопреработвателни заводи и други енергийни съоръжения на територията на Руската федерация. В резултат на това украинците са нанесли щети и разрушения на Руската федерация на стойност десетки милиарди долари.

За сравнение, американският противоракетен изтребител Patriot струва почти 4 милиона долара. По същия начин се оценява, че разходите за създаването на дрон "Шахед" варират между 30 000 и 50 000 долара. С други думи, използването на тези украински дронове се е оказало много рентабилно за украинските въоръжени сили. Те са били и изключително ефективни.

"Помислете за Черно море и Азовско море", каза Павло Валенчук, главен търговски директор на EDRONE LLC, украинска компания за производство на отбранителна техника с пълен производствен цикъл. "Украйна не разполага с военноморски флот, за който да се говори. Въпреки това, чрез удари с дронове и морски дронове, тя ефективно е блокирала руското корабоплаване и е отслабила военноморските способности на Русия. Дрон за 500 долара постига това, което някога е постигал военен кораб за 500 милиона долара. Дроните направиха тази война по-евтина за Украйна и по-скъпа за Русия. А тази икономика има значение, защото дава време на Украйна."

Накрая, украинските дронове са се оказали смъртоносни на бойното поле. Според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания „над 90 процента от руските жертви са в резултат на атаки с дронове, а не на сблъсъци между хора“.

Поради тези фактори и успешното използване на дронове, произведени в Украйна, държави от целия свят вече идват в Украйна, за да потърсят нейния опит в областта на дронните технологии и отбранителния сектор. В замяна Украйна получава допълнително оръжие, отбранително оборудване и друга помощ, от която се нуждае, докато войната между Русия и Украйна продължава.

"Най-голямата грешка е да се приема, че се разменя само хардуерът", каза Назар Бигун, съосновател и главен изпълнителен директор на NORDA Dynamics – украинска компания за отбранителни технологии, разработваща автономни системи за управление на безпилотни летателни апарати (UAV). "Партньорът купува дрон, получава кутия, а всичко, което го превръща в оръжие, остава в Украйна. Става дума не за технология или за отделно устройство, а за екосистема, която обхваща тактики на използване, планиране на мисии, командна структура, логистика, обучение на оператори и обратна връзка между фронта и разработчика."

Сега, когато пълномащабната руска инвазия в Украйна навлиза в петата си година, украинците доказаха пред международната общност, че могат да дадат сериозен принос към дискусията за националната сигурност и отбраната. Украйна вече не се възприема като страна, която моли за оръжия и отбранително оборудване, за да отблъсне продължаващата руска инвазия. Вместо това тя все повече се разглежда като страна, която може да предостави ценни знания и експертен опит, за да подпомогне укрепването на националната сигурност и отбраната. Страни от Близкия изток са подписали партньорства в областта на отбраната с Украйна на стойност няколко милиарда долара, които включват съвместно производство на дронове; Европейската комисия е отпуснала 3,9 милиарда евро за украински дронове, а Канада е дарила 220 милиона долара за украински дронове, средства за противодействие на дронове и способности за електронна война. Изглежда, че и САЩ най-накрая се присъединяват към тази тенденция, след като през август в САЩ беше изпратена пратка с украински дронове.

Ще отнеме време на страните по света да изградят производствени мощности за дронове, преди украинската отбранителна технология да бъде използвана за производството на тези дронове. Въпреки това, украинската "дронова дипломация" показва, че оборудването, на което страната разчиташе за своята отбрана, вече се е превърнало в предимство на световната сцена.