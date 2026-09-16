Над 800 смъртни случая над очакваното във Франция при последната гореща вълна

Франция е регистрирала 817 „смъртни случая над очакваното“ между 27 юли и 20 август по време на период на високи температури, като най-малко 751 от тях са сред хора на възраст 75 и повече години, съобщи Министерството на здравеопазването, цитирано от вестник „Льо Монд“.

Националната агенция за обществено здраве на Франция Sante publique France съобщи, че „това увеличение на смъртността от всички причини засяга почти изключително хората на 75 и повече години, като са регистрирани най-малко 751 смъртни случая над очакваното“. Агенцията добави, че „са засегнати всички региони“, с изключение на Нормандия и Окситания.

Според Sante publique France това увеличава броя на смъртните случаи над очакваното по време на периоди на горещи вълни от края на май насам до над 7300. Агенцията е регистрирала 1243 смъртни случая над очакваното между 3 и 22 юли и 5764 между 17 юни и 2 юли.

„Окончателната оценка на общата смъртност над очакваното за цялото лято, разпределена по периоди на горещи вълни, ще бъде представена в летния доклад, изготвен след края на периода на наблюдение“, заяви Sante publique France.

Агенцията е регистрирала и 300 смъртни случая по време на първата гореща вълна за годината, между 24 и 28 май. Предишните ѝ оценки са се основавали на предварителни и непълни данни за смъртността.

При горещата вълна между 17 юни и 2 юли хората на 75 и повече години са представлявали около две трети от смъртните случаи над очакваното, докато при периода от 3 до 22 юли делът им е бил три четвърти от общия брой.

Sante publique France заключи, че „тези последици подчертават значението на прилагането на мерки за управление и превенция за ограничаване на въздействието на горещините върху населението, без да се изчаква появата на здравни последици“.

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