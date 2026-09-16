Йотова от Страсбург: Цитираме конвенции, но забравихме какво означават човешките права

Държавният глава Илияна Йотова се срещна в Страсбург с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар. В разговора участваха министърът на правосъдието Николай Найденов и българският съдия в Съда Диана Ковачева.

Предизвикателствата пред защитата на човешките права

Илияна Йотова изтъкна нарастващата роля на Съвета на Европа и на Европейския съд по правата на човека предвид предизвикателствата пред защитата на човешките права.

"Често цитираме конвенции, резолюции, документи, но реално забравихме какво означават човешките права. Трябва да върнем разговора към стойност и защита, да направим така, че институциите да работят за запазването на извоюваните в последните 70 години права".

На срещата беше изтъкната необходимостта Европейският съд по правата на човека да остане независим от политически влияния.

Йотова изрази надежда скоро да приключи контролът по изпълнението на решенията в групата дела "ОМО Илинден срещу България", свързани с мерки за гарантиране на правото на сдружаване.

В разговора беше отбелязано, че жалбите към Съда от България намаляват устойчиво. През 2027 г. се навършват 35 години от подписването от България на Европейската конвенция за правата на човека.

Йотова откри изложбата "Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост". По време на срещата си с генералния секретар на съвета на Европа - Ален Берсе го запозна с детайлите около случая "Ива Михайлова".

Младата жена е с българско и северномакедонско гражданство и не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея има дело в Кочани след катастрофа.

Йотова ще изпрати подробна информация на Берсе, съобщават от пресслужбата на държавния глава.

Президентът ни заяви, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да се лекува в България, или да изпратим медицински екип, за да я консултира, но северномакедонската страна е отказала.