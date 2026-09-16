Краят на войната в Украйна няма да дойде чрез сляпо доверие в руските обещания, а чрез поговорката „вярвай, но проверявай“. Фарид Закария от CNN зададе един сериозен и необходим въпрос: Дали администрацията на Тръмп опасно погрешно разбира руския президент Владимир Путин?

Президентът Путин, разбира се, е руски националист, формиран от кариерата си в съветските разузнавателни служби, където укриването, манипулацията и експлоатацията на слабостите са инструменти на властта. Той се стреми да намали американското влияние и да отслаби международния ред, пише за TNI Ахмед Чарай, издател на The Jerusalem Strategic Tribune и член на управителните съвети на Атлантическия съвет, Международната кризисна група, Центъра за стратегически и международни изследвания, Института за изследвания в областта на външната политика и Центъра за националния интерес.

Доказателствата се виждат на всички континенти. Според The Financial Times, Русия е тайно подпомагала Иран в разработването на съвременна технология за свръхзвукови крилати ракети. Москва е подкрепяла Венецуела и е разширявала влиянието си в цяла Африка, като същевременно е използвала енергетика, дезинформация и военна сила срещу западните интереси. Всеки, който преговаря с Путин, трябва да разбере, че той уважава силата, проучва вътрешните раздори и може да използва самата дипломация като оръжие.

Но най-впечатляващият момент в репортажа на Закария беше свидетелството на Ирина Чечоткина, съоснователка на „Розетка“ – една от най-големите компании за електронна търговия в Украйна. Тя помогна за изграждането на логистичен център на стойност 70 милиона долара в покрайнините на Киев, който даваше работа на около 1 000 души и подкрепяше десетки хиляди украински търговци. Складът беше плод на години наред работа и саможертва. За Ирина, майка на четири деца, той символизираше и времето, отнето от децата ѝ, за да създаде нещо за бъдещето на страната си.

Тогава три руски ракети удариха съоръжението и то бе погълнато от пламъци. Години наред човешки усилия изчезнаха в дим и изкривена метална конструкция. Когато беше поканена да се обърне към Путин, Ирина вместо това отправи призив към международната общност:

"… да ни помогнете да защитим небето си, за да могат украинците да живеят в мир, децата да ходят на училище, а фирмите да работят; за да не се налага повече да живеем в бомбени убежища или постоянно да следим за сигнали за въздушни нападения; и за да спрат да умират нашите мъже."

Нейното свидетелство ни кара да попитаме: Какво трябва да се направи?

Трябва ли Западът да продължи войната срещу ядрена сила без ясно постижима политическа цел? Трябва ли да ескалира конфликта и да рискува конфронтация между Русия и НАТО? Трябва ли да стои безучастно, докато все по-голяма част от Украйна бива разрушавана? Или трябва да преговаря?

Чилийският президент Хосе Антонио Каст прие ключови икономически реформи, но се затрудни да постигне подобни резултати в областта на полицейската дейност и външната политика.

Това не е избор между разбирането на Путин и търсенето на мир. Не можем да знаем всяка оценка, която се прави в Белия дом на президента Доналд Тръмп. Но никоя сериозна американска политика не може да се основава на предположението, че Путин е добронамерен или надежден партньор. Важният въпрос е дали дипломацията, подкрепена от лостове за въздействие, може да спре унищожаването на Украйна.

Преговорите не изискват абсолютно доверие. Президентът Роналд Рейгън договори през 1987 г. Договора за ядрените сили със среден обсег със съветския лидер Михаил Горбачов, като премахна цял клас ракети при безпрецедентни мерки за проверка. Принципът на Рейгън беше ясен: „доверявай, но проверявай“. Същият реализъм трябва да ръководи преговорите и днес.

Тази война трябва да приключи – но не чрез наивност. Едно надеждно споразумение трябва да се основава на пет принципа.

Първо, атаките срещу цивилни граждани и критична инфраструктура трябва да спрат, последвани от по-широко примирие, проверено чрез разузнаване, сателити и международни наблюдатели.

Второ, примирието не трябва да принуждава Украйна или нейните съюзници да признаят руския суверенитет над окупираните територии. Военният контрол и юридическият суверенитет са различни неща. Окончателният териториален статут може да бъде отложен, без да бъде изоставен.

Трето, Украйна трябва да остане суверенна, икономически жизнеспособна и способна да се защитава. Гаранциите трябва да включват противовъздушна отбрана, сътрудничество в областта на разузнаването и предварително определена помощ, ако Русия атакува отново.

Четвърто, Русия не трябва да получи незабавна нормализация на отношенията. Санкциите трябва да бъдат облекчени едва след потвърдено спазване на условията и да бъдат възстановени автоматично при сериозни нарушения. Западът никога не трябва да разменя необратими отстъпки срещу обратими руски обещания.

Пето, възстановяването трябва да започне веднага щом сигурността го позволи. Украйна не може да остане суверенна, ако пристанищата, енергийните ѝ системи и икономиката ѝ бъдат оставени в руини. С течение на времето защитените търговски коридори, корабоплаването в Черно море и контролираните инвестиции биха могли да дадат на двете общества материален интерес от стабилността. Това не бива да приема формата на подновена украинска зависимост от Русия, а на по-висока цена за връщане към войната.

Задачата на специалния пратеник на САЩ за мисии за мир Джаред Кушнер не е да създаде доверие за една нощ. Докато води преговори с Русия, той трябва да прецени дали общите практически интереси могат да помогнат на руснаците и украинците да поддържат споразумение въпреки дълбоката им враждебност. Тази възможност заслужава да бъде изпробвана. Сигурността трябва да възпрепятства повторна агресия, докато икономическите и човешките интереси дават на двете общества причина да не се връщат към война.

Доктрината за справяне с Путин следователно трябва да бъде проста: изпробвай, провери и наложи. Поддържай натиск, предоставяй ползи едва след спазване на условията и определи предварително последствията от нарушенията.

Призивът на Ирина ни напомня какво в крайна сметка е заложено на карта: дали цял един народ ще си възвърне правото да определя бъдещето си. Дипломацията не може да промени същността на Путин, но дисциплинираното държавно управление може да ограничи избора му, да повиши цената на нова агресия и да създаде условия украинците да живеят след тази война.