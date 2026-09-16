"Левицата" в ЕП обвини Фон дер Лайен в двойни стандарти

„Левицата“ в Европейския парламент обвини председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в прилагане на „явни двойни стандарти“ във външната политика, след като тя разкритикува атаките срещу цивилни в Украйна, но според групата продължава да защитава Израел.

„Председателят на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен произнесе безлична реч за състоянието на Съюза тази година, изпълнена с невероятно много очевидни пропуски, въпреки че продължи повече от час“, се казва в изявление на групата.

От „Левицата“ заявиха, че тя „с право“ е осъдила използването на т.нар. „двойни въздушни удари“ срещу украинци, но я обвиниха, че не прилага същия стандарт към Израел.

Групата определи Израел като „един от основните извършители на атаки с двойни удари срещу невъоръжени цивилни“.

„Твърдението на председателя, че „прославянето на военнопрестъпници просто няма място в Европейския съюз“, предизвика недоумение в пленарната зала, тъй като Комисията все още не е предприела никакви действия, за да помогне Бенямин Нетаняху да бъде изправен пред съда в Хага“, се посочва в изявлението.

Критиките идват на фона на продължаващите усилия на ЕС да се справи с войната в Газа, определяна като геноцидна, както и с по-широката си политика в Близкия изток.

В речта си за състоянието на Съюза през 2025 г. Фон дер Лайен определи ситуацията в Газа като неприемлива и обяви предложения за санкции срещу израелски министри, определени като екстремисти, и срещу заселници, както и за частично преустановяване на действието на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел.

Към днешна дата ЕС нито е наложил санкции на държавата Израел, нито е преустановил действието на споразумението за асоцииране. Бяха одобрени обаче някои санкции срещу насилствени и екстремистки организации на заселници и техните лидери.

Групата разкритикува и акцента на Фон дер Лайен върху европейската конкурентоспособност и дерегулацията, като каза, че Европейската комисия поставя икономическите политики и политиката в областта на отбраната над социалните и екологичните въпроси.

Съпредседателите на „Левицата“ Манон Обри и Мартин Ширдеван също разкритикуваха речта, като заявиха поотделно, че според тях тя не предлага достатъчно мерки за справяне с разходите за живот, жилищния проблем и социалното неравенство. | БГНЕС