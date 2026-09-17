Около 25 000 севернокорейци работят в руската индустрия за дронове

Русия все по-често мобилизира севернокорейски работници за производството на военни дронове за употреба срещу Украйна, пренебрегвайки международните санкции и осигурявайки на Пхенян важен източник на приходи за финансиране на незаконните му програми за въоръжаване, се посочва в доклад на САЩ и техните съюзници.

Смята се, че до 25 000 севернокорейци работят в руската индустрия за производство на дронове, включително в обекти в Алабуга (Татарстан), където се сглобяват безпилотни летателни апарати, се казва в доклад на Многостранната група за наблюдение на санкциите, публикуван в сряда.

В доклада се посочва, че през миналата година севернокорейските работници в чужбина са спечелили до 800 милиона долара за режима на Ким Чен Ун, осигурявайки средства за незаконните му програми за ядрено оръжие и балистични ракети в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Това развитие подчертава как задълбочаващите се военни връзки между Русия и Северна Корея се разширяват отвъд сферата на оръжията и войските, обхващайки работната ръка и промишленото производство. Русия си осигурява нов ресурс от работници за отраслите, подкрепящи войната в Украйна, докато режимът на Ким получава достъп до чуждестранна валута, която помага за финансирането на програмите му за ядрено оръжие и балистични ракети, като по този начин допълнително подкопава режима на санкции, в чието прилагане самата Москва някога е участвала.

Севернокорейските работници в Русия се представят за студенти чрез визова схема за заобикаляне на санкциите, се отбелязва в доклада. Един работник там получава средно 7500 долара годишно, като по-голямата част от сумата се конфискува от режима на Ким. В някои случаи удържаната сума надхвърля реалните им доходи, се посочва в документа.

Месечните възнаграждения на севернокорейците, работещи в Русия, могат да бъдат до пет пъти по-високи от тези, които биха могли да получат в Китай, което превръща Русия във все по-доходоносна дестинация за Пхенян. Според доклада, в края на 2025 г. в Китай са работили приблизително между 20 000 и 70 000 севернокорейски работници, докато в Русия са се намирали още между 15 000 и 30 000 души.

„Властите на КНДР упражняват изключително строг контрол върху придвижването на работниците и контактите им с външни лица, за да предотвратят бягства, като същевременно онези, които все пак избягат, излагат на риск от репресии останалите в Северна Корея членове на семействата си“, се посочва в документа, цитиран от Bloomberg TV Bulgaria.

САЩ и техните съюзници, включително Южна Корея и Япония, участват в група от 11 държави, която следи за спазването на санкциите срещу Северна Корея. Групата беше създадена, след като през 2024 г. руско вето сложи край на мандата на експертна комисия на ООН, която в продължение на 15 години изготвяше доклади относно заобикалянето на санкциите и развитието на ядрения арсенал на Северна Корея.