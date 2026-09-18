Признаци, че сте психически и физически изтощени

Събуждате се уморени, прекарвате деня в опити да отметнете безкраен списък със задачи, а вечер просто се сривате в леглото – само за да се събудите на следващата сутрин със същото усещане за изтощение. Ако това ви звучи познато, може би не става въпрос просто за натоварена седмица. Бърнаутът при жените може да се развие, когато продължителните изисквания на ежедневието оставят твърде малко време за истинска почивка, възстановяване и емоционално спокойствие.

Макар че прегарянето често се свързва с напрегната работа, жените могат да бъдат натоварени и от съчетанието на професионални задължения, семейни отговорности, взаимоотношения, грижи за близки и постоянната необходимост да организират ежедневието. Изследвания показват, че жените често съобщават за по-високи нива на стрес и по-чести симптоми като умора, усещане за претоварване, тревожност и липса на мотивация.

Какво представлява бърнаутът?

Световната здравна организация определя бърнаута като резултат от хроничен стрес на работното място, който не е бил успешно овладян. Състоянието се характеризира с изключително изтощение, негативно или дистанцирано отношение към работата и усещане за намалена ефективност. СЗО разглежда бърнаута като професионален феномен, а не като медицинско заболяване.

В ежедневния език обаче терминът често се използва по-широко – за да опише усещането, че човек е напълно изчерпан от различни области на живота. Независимо откъде идва натоварването, разпознаването на продължителното изтощение навреме може да помогне ситуацията да не се задълбочи.

Признаци на психическо и емоционално прегаряне

Един от най-ясните признаци на бърнаут е промяната в начина, по който мислите и чувствате. Може да ви стане трудно да се концентрирате, да загубите мотивация, да станете по-раздразнителни или да почувствате емоционална дистанция от отговорности, които преди са имали значение за вас.

Друг предупредителен сигнал е усещането, че всичко се е превърнало в задължение. Дори малките задачи могат да изглеждат прекалено трудни. Сред потенциалните признаци на професионален бърнаут са пониженото удовлетворение, проблемите с концентрацията, раздразнителността, емоционалното отдръпване и съмненията относно смисъла на работата.

Източник: Бърнаут при жените: Признаци, че сте психически и физически изтощени