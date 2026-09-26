Британец удари джакпота, спечели 111 млн. паунда от "Евромилиони"

Във Великобритания късметлия с един-единствен фиш спечели джакпота от 111 милиона паунда (малко над 129 милиона евро) в петъчния тираж на лотарията "Евромилиони“, съобщи кореспондентът на БНР.

Компанията "Олуин“, която отговаря за лотарията, потвърди, че закупен фиш на Острова е спечелил джакпота от 111 милиона паунда, което определено е сума, която може да промени живота на човека.

За трети път тази година джакпотът се печели от британец. На 10 март имаше печалба от 181 милиона паунда, която е третата най-голяма в цялата история на лотарията. А през април двама британци и французин си поделиха джакпот от 125 милиона.

Най-голямата сума, печелена някога с пуснат на Острова фиш, е 195 милиона през 2022 година. Числата за "Евромилиони“ се теглят всеки вторник и петък в девет европейски държави.