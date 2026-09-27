20-годишна навигаторка загина при рали в Испания

20-годишната Сорая Барейро Родригес загина при тежка катастрофа по време на рали "Вия де Янес" в испанската провинция Астурия.

Младата жена е участвала в състезанието като навигатор на приятеля си – 26-годишния пилот Херман Романо. Двамата са се състезавали с BMW 325i.

Инцидентът е станал по време на втория специален етап между Янес и Мере. Автомобилът е катастрофирал, след което се е запалил.

Романо е направил опити да извади и спаси приятелката си, но не е успял. Самият той е получил множество изгаряния и е транспортиран в болница.

За 20-годишната Сорая това е било едва второто ѝ участие в рали състезание.

След трагичния инцидент организаторите незабавно са прекратили 49-ото издание на рали "Вия де Янес".

Надпреварата е сред значимите автомобилни събития в северния испански регион Астурия, но в историята ѝ има и други тежки инциденти.

Преди години при катастрофа по време на състезанието загиват пилотът Хайме Хил и неговият навигатор Диего Калво, пише БГНЕС.