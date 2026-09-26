Еврокомисар: Заплашени сме от криза на цените на енергията, свързана с криза на доставките

ЕС е заплашен от криза на цените на енергията в резултат на последиците от войната в Иран върху пазарите за петрол и газ, заяви снощи еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен в писмо, цитирано от Ройтерс. Той призова страните да обмислят мерки за ограничаване на търсенето на енергия.

„Заплашени сме от ценова криза, свързана с криза на доставките“, пише Йоргенсен в писмо до министрите на енергетиката на страните от ЕС.

Европа е силно зависима от вноса на петрол и газ, отбелязва Ройтерс. Чуждестранните доставчици покриват около 80% от нуждите на блока от газ, което го прави силно уязвим от скока на световните цени на енергията, причинен от практическото затваряне на Ормузкия проток заради войната в Иран – маршрут, по който обикновено преминават 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Европа все още не е заплашена от недостиг на доставки, но се бори с растящите цени и някои страни все още се опитват да напълнят газовите си хранилища преди зимата, когато търсенето на газ за отопление на домовете достига своя пик.

Газовите хранилища в ЕС са пълни на около 70%, което е с 12 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период миналата година, показват данни на „Газ Инфрастръкчър Юръп“ (Gas Infrastructure Europe).

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Според Йоргенсен ЕС е по-добре подготвен сега, отколкото през зимата на 2021 г., когато Русия ограничи доставките на газ за Европа и това се дължи на увеличения капацитет за внос на втечнен природен газ, повечето енергия от възобновяеми източници и намаленото търсене на газ.

Той обаче призова правителствата да ускорят подготовката за зимата.

„Приканвам ви да обмислите предприемането или продължаването на мерки, които могат да поддържат пълненето на газовите хранилища или да намалят търсенето на газ и електроенергия толкова дълго, колкото е необходимо“, пише Йоргенсен.

Такива мерки биха могли да включват намаляване на силата на отоплението в обществените сгради, преустановяване на отоплението на открити пространства и изключване на ненужното улично осветление, посочва Йоргенсен.

Говорител на Европейската комисия към момента не е отговорил на запитване за коментар, посочва Ройтерс.

(БТА)