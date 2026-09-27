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5 нискокалорични рецепти за хормонален баланс

Вкусни и засищат

27.09.2026 | 16:45 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Усещате ли внезапна умора без причина? Борите ли се с подуване, промени в настроението или непреодолим глад за сладко? Често вината за тези състояния не е в натовареното ежедневие, а в хормоналния дисбаланс. Хормоните са химичните „пратеници“, които управляват почти всяка функция в тялото ви – от метаболизма и съня до настроението и енергията. Ето 5 рецепти за нискокалорични, но изключително вкусни ястия, които да ви върнат енергията и баланса.

Омлет със спанак и авокадо

Необходими продукти:

  • 2 яйца;
  • шепа пресен спанак;
  • ¼ авокадо;
  • 1 ч. л. зехтин;
  • сол, черен пипер.

Пригответе омлета в незалепващ тиган с минимално количество зехтин и добавете спанака в края. Сервирайте с нарязано авокадо. Това е засищащо ястие, подходящо за закуска или лек обяд.

Салата с пилешко, киноа и зеленчуци

Комбинацията от постно пилешко месо и киноа осигурява протеини и сложни въглехидрати, които могат да помогнат за по-продължително усещане за ситост и стабилна енергия.

За нея ще ви трябват:

  • 100 г печено пилешко филе;
  • 50 г сварена киноа;
  • краставица;
  • домат;
  • рукола;
  • 1 ч. л. зехтин;
  • лимонов сок.

Смесете всички съставки и овкусете с лимонов сок и зехтин. Тази нискокалорична рецепта е отличен вариант за обяд, когато търсите леко, но питателно ястие.

Източник: 5 нискокалорични рецепти за енергия и хормонален баланс

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