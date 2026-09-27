5 нискокалорични рецепти за хормонален баланс

Усещате ли внезапна умора без причина? Борите ли се с подуване, промени в настроението или непреодолим глад за сладко? Често вината за тези състояния не е в натовареното ежедневие, а в хормоналния дисбаланс. Хормоните са химичните „пратеници“, които управляват почти всяка функция в тялото ви – от метаболизма и съня до настроението и енергията. Ето 5 рецепти за нискокалорични, но изключително вкусни ястия, които да ви върнат енергията и баланса.
Омлет със спанак и авокадо
Необходими продукти:
- 2 яйца;
- шепа пресен спанак;
- ¼ авокадо;
- 1 ч. л. зехтин;
- сол, черен пипер.
Пригответе омлета в незалепващ тиган с минимално количество зехтин и добавете спанака в края. Сервирайте с нарязано авокадо. Това е засищащо ястие, подходящо за закуска или лек обяд.
Салата с пилешко, киноа и зеленчуци
Комбинацията от постно пилешко месо и киноа осигурява протеини и сложни въглехидрати, които могат да помогнат за по-продължително усещане за ситост и стабилна енергия.
За нея ще ви трябват:
- 100 г печено пилешко филе;
- 50 г сварена киноа;
- краставица;
- домат;
- рукола;
- 1 ч. л. зехтин;
- лимонов сок.
Смесете всички съставки и овкусете с лимонов сок и зехтин. Тази нискокалорична рецепта е отличен вариант за обяд, когато търсите леко, но питателно ястие.
Източник: 5 нискокалорични рецепти за енергия и хормонален балансТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.