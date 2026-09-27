5 нискокалорични рецепти за хормонален баланс

Усещате ли внезапна умора без причина? Борите ли се с подуване, промени в настроението или непреодолим глад за сладко? Често вината за тези състояния не е в натовареното ежедневие, а в хормоналния дисбаланс. Хормоните са химичните „пратеници“, които управляват почти всяка функция в тялото ви – от метаболизма и съня до настроението и енергията. Ето 5 рецепти за нискокалорични, но изключително вкусни ястия, които да ви върнат енергията и баланса.

Омлет със спанак и авокадо

Необходими продукти:

2 яйца;

шепа пресен спанак;

¼ авокадо;

1 ч. л. зехтин;

сол, черен пипер.

Пригответе омлета в незалепващ тиган с минимално количество зехтин и добавете спанака в края. Сервирайте с нарязано авокадо. Това е засищащо ястие, подходящо за закуска или лек обяд.

Салата с пилешко, киноа и зеленчуци

Комбинацията от постно пилешко месо и киноа осигурява протеини и сложни въглехидрати, които могат да помогнат за по-продължително усещане за ситост и стабилна енергия.

За нея ще ви трябват:

100 г печено пилешко филе;

50 г сварена киноа;

краставица;

домат;

рукола;

1 ч. л. зехтин;

лимонов сок.

Смесете всички съставки и овкусете с лимонов сок и зехтин. Тази нискокалорична рецепта е отличен вариант за обяд, когато търсите леко, но питателно ястие.

Източник: 5 нискокалорични рецепти за енергия и хормонален баланс