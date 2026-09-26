Френски булдог спаси собствениците си от мечка

7-годишен френски булдог се хвърли срещу черна мечка, за да защити стопаните си при нападение в Северна Калифорния. Кучето успя да им даде шанс да оцелеят, но два дни по-късно почина от раните си.

Инцидентът стана на 19 септември пред дома на Джеф и Малъри Уилсън в отдалечен район на Северна Калифорния, съобщава People.

Всичко започнало, когато Джеф излязъл след кучето им Каси и бил нападнат от черна мечка.

"Каси веднага се хвърли да го защитава и застана между Джеф и мечката", разказва Малъри.

По това време тя спяла, но се събудила от писъци и изтичала навън. Там видяла съпруга си окървавен и ранен на земята, а мечката държала Каси в устата си.

Малъри грабнала част от градинските мебели и ударила животното, опитвайки се да освободи кучето. Тогава мечката се обърнала и срещу нея.

Животното я съборило на земята и я захапало в задната част на главата, преди в крайна сметка да избяга.

"И аз бях нападната, преди някой от нас изобщо да има време да осъзнае какво се случва", казва още Малъри.

И двамата получили сериозни наранявания

Джеф останал с две счупени ребра и множество рани от ухапвания и нокти. Лекарите затворили част от травмите му с 13 медицински скоби. Малъри получила наранявания по главата, лицето и ръката. Раните ѝ били зашити, а компютърна томография показала и травми на врата.

За семейството е създадена кампания в GoFundMe, която да помогне с неочакваните медицински разходи.

Каси била открита тежко ранена в градината

След нападението кучето било намерено в градината на имота и веднага откарано в спешна ветеринарна клиника.

Травмите му обаче се оказали прекалено тежки. Каси починала на 21 септември - два дни след атаката.

Смъртта ѝ оставила Джеф и Малъри "с разбити сърца".

"Каси никога не е била куче пазач. Тя беше любимото ни домашно куче, което обожаваше да лежи в скута ни, и сърцата ни са разбити, че изобщо се наложи да се бори за живота си. Вярваме, че действията ѝ помогнаха да спасят нашите животи."

По думите ѝ Каси била огромна част от семейството им.

"Беше забавна, инатлива, любвеобилна, невероятно смела и напълно отдадена на нас", разказа Малъри.