Френски булдог спаси собствениците си от мечка

7-годишен френски булдог се хвърли срещу черна мечка, за да защити стопаните си при нападение в Северна Калифорния. Кучето успя да им даде шанс да оцелеят, но два дни по-късно почина от раните си.
Инцидентът стана на 19 септември пред дома на Джеф и Малъри Уилсън в отдалечен район на Северна Калифорния, съобщава People.
Всичко започнало, когато Джеф излязъл след кучето им Каси и бил нападнат от черна мечка.
"Каси веднага се хвърли да го защитава и застана между Джеф и мечката", разказва Малъри.
По това време тя спяла, но се събудила от писъци и изтичала навън. Там видяла съпруга си окървавен и ранен на земята, а мечката държала Каси в устата си.
Малъри грабнала част от градинските мебели и ударила животното, опитвайки се да освободи кучето. Тогава мечката се обърнала и срещу нея.
Животното я съборило на земята и я захапало в задната част на главата, преди в крайна сметка да избяга.
"И аз бях нападната, преди някой от нас изобщо да има време да осъзнае какво се случва", казва още Малъри.
И двамата получили сериозни наранявания
Джеф останал с две счупени ребра и множество рани от ухапвания и нокти. Лекарите затворили част от травмите му с 13 медицински скоби. Малъри получила наранявания по главата, лицето и ръката. Раните ѝ били зашити, а компютърна томография показала и травми на врата.
За семейството е създадена кампания в GoFundMe, която да помогне с неочакваните медицински разходи.
Каси била открита тежко ранена в градината
След нападението кучето било намерено в градината на имота и веднага откарано в спешна ветеринарна клиника.
Травмите му обаче се оказали прекалено тежки. Каси починала на 21 септември - два дни след атаката.
Смъртта ѝ оставила Джеф и Малъри "с разбити сърца".
"Каси никога не е била куче пазач. Тя беше любимото ни домашно куче, което обожаваше да лежи в скута ни, и сърцата ни са разбити, че изобщо се наложи да се бори за живота си. Вярваме, че действията ѝ помогнаха да спасят нашите животи."
По думите ѝ Каси била огромна част от семейството им.
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"Беше забавна, инатлива, любвеобилна, невероятно смела и напълно отдадена на нас", разказа Малъри.