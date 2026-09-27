Израел сезира УЕФА за червения картон, показан от Георги Кабаков

Израелската футболна асоциация официално сезира УЕФА заради изгонването на Саид Абу Фархи в мача срещу Австрия от Лигата на нациите. Израелската страна оспорва и двата жълти картона, показани на нападателя от българския съдия Георги Кабаков.

Австрия спечели срещата от Група 3 на Лига B с 3:1 в Линц. 20-годишният Абу Фархи отбеляза изравнителното попадение за Израел, но малко след това беше изгонен.

След гола футболистът се насочи към ъгловото флагче и изпълни характерното си празнуване. Той използва флагчето, за да направи движение, наподобяващо удар с билярдна щека, последвано от жест, напомнящ стрелба с пушка.

Кабаков санкционира действията му с втори жълт картон и съответно червен.

Според правилата футболист може да бъде санкциониран за начина, по който празнува попадение, ако поведението му бъде преценено като провокативно, подигравателно или подстрекателско.

Израелската футболна асоциация твърди, че съдийският екип е интерпретирал неправилно действията на Абу Фархи.

За подадената жалба съобщи ръководителят на информационния отдел на федерацията Шломи Барзел преди двубоя с Ирландия.

"Ние твърдим, че първият жълт картон беше отсъден неправилно, а вторият се дължи на погрешно разбиране от страна на съдийския екип. Всички знаят, че това е неговата обичайна радост, която имитира движение от снукъра", заяви Барзел.

От федерацията настояват, че празнуването е характерен жест на футболиста и не е било насочено към провокиране на противниковите играчи или публиката.

Израелската страна оспорва и първия жълт картон на Абу Фархи, като тезата ѝ е, че и двете официални предупреждения са неправилни.

Предстои УЕФА да разгледа случая и да прецени дали има основания санкцията срещу нападателя да бъде променена, пише БГНЕС.