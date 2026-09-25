В кадър: “Ден на различните обувки” в Сатиричния театър

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 16 / 16

Към европейската инициатива “Ден на различните обувки” (Mismatched Shoes Day) се присъединява Сатиричният театър “Алеко Константинов”.

Целият екип на Сатирата символично ще обуе днес две различни обувки, насочвайки обществения поглед към разбиране, подкрепа и емпатия към хората с увреждания. Инициативата се провежда днес, предава БТА.

Кампанията превръща носенето на различни обувки в символ на съпричастност и напомня колко важно е понякога да погледнем света през очите на другия.

Тази година България се включва за първи път в инициативата “Ден на различните обувки“ под егидата на Министерството на труда и социалната политика. Инициативата се координира от Програмата “Развитие на човешките ресурси“.

Участието на Сатиричния театър разширява кръга на хората и организациите, които застават зад каузата, и показва ролята на културата и изкуството в изграждането на по-отговорно и приобщаващо общество, посочват организаторите.