Пак драма в София: Украинка отказа да чуе руския химн на Европейското по бокс ВИДЕО

Украинската състезателка по бокс Анна Охота слезе от подиума на Европейското първенство, което се провежда в България, преди да прозвучи химнът на Русия в чест на руската победителка Юлия Чумгалакова.

Охота загуби от Чумгалакова във финала на категорията до 48 кг. На церемонията по награждаването Охота получи сребърния си медал, но напусна подиума, преди Чумгалакова да бъде наградена и да прозвучи руският химн.

⚡️Yulia Chumgalakova couldn't hold back her emotions during the Russian anthem! She took gold at European Boxing Championship! The 🇷🇺became a three-time tournament winner! 🇺🇦boxer Anna Okhota, who lost the bout to Yulia, cowardly left the awards ceremonypic.twitter.com/NMFrp5DOiU — Sukhoi Su-57 "Felon"👑ZOV (@75Sukhoi) September 25, 2026

Украинската боксьорка също така отказа да позира за снимка заедно с Чумгалакова и бронзовите медалистки от турнира.

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По-късно украинската боксьорка Ирина Луцак отказа да се снима заедно с останалите медалистки, включително руската състезателка Анастасия Демурчян, която спечели сребро в категорията до 80 кг. Луцак, която завоюва бронз, първоначално се качи на подиума за обща снимка с победителката в турнира - ирландката Лиза О'Рурк - и другата бронзова медалистка, чешката боксьорка Стела Блажкова, но внезапно напусна церемонията.

Европейското първенство приключва днес. Турнирът се провежда под егидата на "World Boxing" - организация, която по-рано обяви, че ще позволи на руските спортисти да се състезават без ограничения.

Владимир Кличко също пристигна в София за финалите на Европейското първенство по бокс

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Българската федерация по бокс съобщи за пристигането на Кличко, като публикува снимка на украинеца заедно с президента на федерацията Красимир Инински.

"Дами и господа, Владимир Кличко е в София за финалите", написаха от българската федерация.

Кличко взе участие и в церемонията по награждаване на спортисти със синдром на Даун. Украинецът лично връчи медали на участниците в състезанията, организирани в рамките на Европейското първенство. За Владимир Кличко това е една от публичните му появи в боксовите среди след края на професионалната му кариера. В продължение на много години украинецът беше една от най-известните фигури в световния бокс и изигра 69 мача на професионалния ринг.

Кличко спечели 64 от тези срещи, като 53 от тях завършиха с нокаут. Той допусна пет загуби. Последният си професионален мач Кличко изигра през 2017 г. - той се изправи срещу британския боксьор Антъни Джошуа на стадион "Уембли" в Лондон и загуби с технически нокаут в единадесетия рунд.

Сега Кличко продължава да присъства на големи боксови събития като специален гост. Посещението му в София привлече вниманието както на организаторите на турнира, така и на феновете.