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Мъж от Исперих си купи маратонки от TikTok, получи... носни кърпички

Той е платил 230 евро

27.09.2026 | 14:47 ч. 5
Снимка: Pixabay/ febrianes86

Снимка: Pixabay/ febrianes86

45-годишен мъж от Исперих е подал сигнал в полицията, след като станал жертва на онлайн измама при покупка през платформата TikTok, съобщиха от ОДМВР – Разград.

Около 11:10 часа на 25 септември мъжът получил поръчана пратка, за която платил над 230 евро.

Вместо очакваните два чифта маратонки обаче в кутията открил два пакета носни кърпи, предаде "Дарик".

По случая е започната проверка за измама по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.

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Тагове:

носни кърпички Исперих измама
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