MVB Truck & Bus Bulgaria доставя 100 нови камиона MAN за модернизацията на автопарка на TRANSPRESS

Официалният вносител на MAN Truck & Bus в България – MVB Truck & Bus Bulgaria, стартира изпълнението на една от най-мащабните сделки за последните години в сектора у нас – доставка на 100 нови камиона MAN за един от водещите логистични оператори в страната, TRANSPRESS.

Сделката затвърждава позицията на MVB като доверен партньор за цялостни транспортни решения, обединяващ консултация, избор на оптимални конфигурации, доставка, сервизно обслужване и последваща поддръжка.

В рамките на поръчката 35 от камионите са с BDF-надстройка за контейнеровоз, осигуряваща бърза смяна на контейнери и гъвкавост при товаро-разтоварните операции, а останалите 65 са влекачи от последно поколение. Доставките се извършват поетапно и ще приключат през октомври 2025 г.

„Тази поръчка е силен знак за доверието на големите корпоративни клиенти в марката MAN и в нашата способност да предложим решения, които оптимизират бизнеса им. MVB Truck & Bus Bulgaria е не просто доставчик, а партньор, който разбира специфичните изисквания на клиентите и им предлага най-доброто от технологиите и иновациите”, коментира Григорий Карайков, изпълнителен директор на MVB Truck & Bus Bulgaria.

От началото на 2025 г. до момента TRANSPRESS вече са получили 60 нови камиона MAN, като през август предстои доставка на още 20, през септември – 15, а през октомври – последните 5 превозни средства.

Всички камиони са произведени по екологичния стандарт Euro 6, оборудвани с усъвършенствани системи за безопасност, телематика и решения за пестене на гориво, което ги прави оптимални както за икономичност, така и за устойчиво развитие.

„За нас партньорството с MAN е избор на сигурност и устойчиво развитие. В TRANSPRESS обновяваме автопарка си средно на всеки година и половина, защото вярваме, че клиентите ни заслужават най-модерните и екологични транспортни решения. Новите камиони MAN ни дават спокойствието, че сме една крачка напред с технологии, които пестят гориво, повишават безопасността и носят реални ползи за бизнеса и околната среда”, каза и Марин Найденов, флотен мениджър на TRANSPRESS.