InterContinental Sofia завоюва нови четири отличия на „World Luxury Hotel Awards“ и „World Luxury Rеѕtаurаnt Awards“ 2025

InterContinental Sofia затвърди лидерската си позиция в луксозния сегмент, добавяйки четири златни статуетки към своята внушителна колекция от международни отличия. Петзвездният гранд триумфира на тазгодишните „World Luxury Hotel Awards" и „World Luxury Restaurant Awards", които се проведоха на официални церемонии в Барселона и Сингапур, маркирайки поредна година на глобално признание за хотела в България.

Доминация в луксозния сектор

Признанието беше двойно, затвърждавайки успеха на хотела както на национално, така и на регионално ниво. След като InterContinental Sofia утвърди водещата си позиция у нас, триумфирайки в категорията „Най-добър луксозен бизнес хотел в България“, най-висока оценка от журито получи и неговият Президентски апартамент. Той грабна регионалната титла „Най-добър президентски апартамент в Източна Европа“. Това уникално пространство, разпростиращо се върху цял етаж от 460 кв.м. с 360-градусова панорамна гледка към София и Витоша, бе отличено като доказателство за ангажимента на хотела към иновациите и безупречното гостоприемство на върха на лукса.

Триумф на кулинарната сцена в Източна Европа

Изключителното представяне на хотела беше допълнено и от двойния успех на ресторант ADOR. Емблематичното заведение на петзвездния хотел, което привлича както местните и международни гости, така и ценителите на изисканата кухня, доказа за пореден път световното ниво на своята кулинарна концепция и безупречно обслужване. Той спечели статуетки за „Най-добър луксозен хотелски ресторант в България“ и за „Най-добра европейска кухня в Източна Европа“.

„Тези четири златни награди са двойно признание, което потвърждава нашата стратегия. Първо, ние отново затвърждаваме позицията си на абсолютен лидер в България, печелейки приза за „Най-добър луксозен бизнес хотел“. Второ, чрез отличията за нашия Президентски апартамент и за ресторант ADOR ние доказваме, че поставяме стандарти за лукс и иновации в целия регион на Източна Европа. Това е атестат за ангажимента на целия ни екип да предоставя несравнимо хотелско и гурме изживяване“, сподели генералният мениджър на InterContinental Sofia Абубак Ену.

За World Luxury Awards

World Luxury Hotel Awards (създадени през 2006 г.) и World Luxury Restaurant Awards (създадени през 2015 г.) оценяват върховите постижения в индустрията на луксозното хотелиерство и ресторантьорство. Тяхната тежест се определя от уникалния процес на гласуване, при който ежегодно участват над 300 000 международни туристи и над 100 000 ценители на кулинарното изкуство. За разлика от други конкурси, международното признание се базира на вота както на гости, така и на експерти от туристическия бранш. Хотелите и ресторантите се състезават в различни категории, представящи техните уникални предимства, което утвърждава наградите като едни от най-престижните и обективни в глобалната индустрия.

За InterContinental Sofia

Петзвездният InterContinental Sofia e част от InterContinental Hotels Group (IHG®) – водеща компания в хотелиерската индустрия, с повече от 6 000 хотела в над 100 страни. Хотелът е собственост на водещата инвестиционна компания „Галакси Инвестмънт Груп“. Той предлага неповторимо изживяване и спиращи дъха гледки към Св. Александър Невски и Витоша.