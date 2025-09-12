Сцената за върхови постижения е отворена със старта на номинациите за BEGE Awards 2025

Всяка индустрия има своите знакови моменти и специални поводи, когато прожекторите се насочват към признанието. За гейминг и развлекателния сектор в Източна Европа този момент са BEGE Awards.

Това, което започна преди повече от десетилетие като жест към пионерите в региона, днес е вече е една от най-очакваните вечери на годината. Това е вечер, в която иновациите, лидерството и креативността застават на преден план. През годините BEGE Awards отдаде заслужено внимание на визионери, на новатори, променили правилата на индустрията, и на компании, чиито иновации преосмислиха преживяването на играчите.

Сега сцената отново е готова. Номинациите за BEGE Awards 2025 са официално отворени.

Това е моментът на професионалистите, иноваторите и лидерите на индустрията да бъдат посочени. Всеки можое да получи заслуженото признание – иновативен продукт, лидер, вдъхновил трансформация, екип, постигнал изключителни резултати въпреки предизвикателствата, или партньорство, дало нов тласък на сектора.

BEGE Awards е повече от статуетки и титли. Те са отражение на една общност, която непрекъснато се развива, иновира и вдъхновява. „BEGE Awards ни напомня, че зад всяка нова платформа, всяко регулаторно постижение, всеки инструмент за защита на потребителите и всяко успешно стартиране на бранд, стоят хора – екипи и лидери, чиято отдаденост си струва да бъде отбелязана“, обясни Наталия Баевска, проджект мениджър на изложението BEGE.

Процесът на номинации е лесен, но ефектът е дълготраен. Отличените с BEGE Awards се присъединяват към „залата на славата“, която има тежест не само на Балканите, но и в международната гейминг индустрия. Наградите ще бъдат раздадени на 26 ноември на специално събитие.