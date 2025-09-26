Катастрофа: Продажбите на Tesla се сринаха, въпреки търсенето на е-коли

Продажбите на Tesla в Европа спаднаха с 37% миналия месец, въпреки че търсенето на електрически автомобили се увеличи. Компанията, ръководена от Илон Мъск, продаде само 8220 превозни средства в Европейския съюз през август.

Паралелно с това продажбите на китайския конкурент BYD се утроиха до над 9000. Tesla вече е продала само 85 673 автомобила в ЕС тази година, което е с 43% по-малко на годишна база.

Това се случи въпреки ръста на търсенето на електрически автомобили от европейски автомобилисти с 30% миналия месец и с 25% за годината досега. Конкуренцията от компании като BYD и потребителският бойкот срещу Мъск навредиха на Tesla.

Предишната видна позиция на магната в администрацията на Доналд Тръмп, която доведе до налагането от него на огромни съкращения на разходите на САЩ, включително за помощ за най-бедните в света.

Това доведе до протести срещу Tesla, включително опожаряване на шоуруми. Мъск се скара с Тръмп и напусна администрацията на САЩ, но това изглежда не е съживило търсенето в Европа.