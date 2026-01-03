2025 година беше много динамична за бизнеса в енергетиката и свързаните с нея сектори. Това заяви в студиото на Money.bg гл. асистент д-р Мария Трифонова от СУ "Св. Климент Охридски". В първия епизод на предаването за новата година тя разказа за най-значимите събития в света на енергетиката през изминалата 2025 година.

Трифонова очерта изброи своите три най-значими събития в енергетиката през изминалата година, като на първо място постави отлагането на пълната либерализация на електроенергийния пазар за битовите потребители.

"Това засяга повече от четири милиона потребители в България... Това е огромен дял - една трета от потреблението на електроенергия в страната е на битовите потребители", посочи специалистът пред Bulgaria ON AIR.

Тя разкри какви са според нея причините за отлагането и възможните решения.

"Друго много важно събитие е бумът на проектите за съхранение на енергия... В сектора на ВЕИ, след първоначалния бум през 2013 година, този сегмент беше много притиснат от различни регулации", отчете Трифонова. И допълни: "И третото голямо събитие, което мисля, че трябва да отбележим, е преминаването към 15-минутния интервал в пазарния сегмент. Сега производителите дават прогноза ден напред за час какво ще произвеждат, а на 15 минути", отчете експертът.