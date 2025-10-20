Николай Василев: Най-голямата корупция е в обществените поръчки

Най-голямата корупция минава през обществените поръчки за строителство на пътища и общинска и държавна инфраструктура. Нещата са свързани. Искаме ли да се борим с корупцията? Да. Тогава трябва да стартираме с ангажиране на частни инвеститори, които да стоят огромни обекти - за милиарди евро. Това казаха гостите Николай Василев и Никола Янков, финансови експерти, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Подобряване на икономическата интеграция в ЕС

България може да подобри икономическата си интеграция в Европейския съюз и да привлече чужди инвестиции чрез приватизация на големи държавни фирми, стартиране на концесионни процедури за голяма обществена инфраструктура и активизиране на капиталовия пазар, посочиха гостите. По думите им приватизация на големи държавни фирми трябва да започне от енергетиката, транспорта и водните дружества.

"Целта е тези компании да бъдат управлявани професионално от големи международни концерни, което ще доведе до по-добро заплащане за участието им на пазара и ще елиминира корупционни фактори".

Наложително е и стартиране на концесионни процедури за голяма обществена инфраструктура, с ангажиране на частни капитали за строителство на магистрали, тунели, мостове, скоростни железопътни линии, пристанища и водни цикли в големите градове. Но липсва политическа воля за това, тъй като корупцията минава през обществените поръчки, изтъкнаха събеседниците.

Активизирането на капиталовия пазар също е значим фактор. Те дадоха за пример Румъния, където "има милиони участници на капиталовия пазар и приватизация на държавни фирми през него". Необходимо е също така да се подобри международната свързаност на българския капиталов пазар.

За справяне с демографската криза и емиграцията на млади таланти в България са нужни финансови стимули при раждане на дете, изграждане на детски градини, подобряване на висшето образование, ангажиране на частния капитал и привличане на българската диаспора.

Финансовите стимули за раждане вече би трябвало да предвижда сума от 25 000 лв. на семейство. Освен това "всички необходими детски градини да бъдат построени незабавно". Има възможност частният сектор да ги изгради и управлява, ако държавата финансира част от разходите чрез механизми като ваучери (например 1000 лв. за дете).

Подобряването на висшето образование също е изключително важен и неглижиран напоследък фактор. Слабото висше образование се посочва като основна причина за емиграцията на млади и талантливи хора.

Частният капитал трябва да се ангажира във всички гореизброени инициативи, особено изграждането на инфраструктура (включително детски градини).

За привличането на работна ръка от българската диаспора по света гостите посочиха, че могат да се ангажират групи хора от българската диаспора в държави като Украйна, Молдова, Северна Македония и Сърбия, като им се предоставят по-добри условия за работа, образование и пребиваване в България.

Политическа воля

За да се преодолее липсата на политическа воля за ангажиране на частния капитал в развитието на България и борбата с корупцията, свързана с държавни поръчки и фирми, е нужна политическа воля и изпълнение на съществуващата рамка.

България разполага с добре транспонирана регулаторна рамка (Закон за концесиите) за публично-частни партньорства, която съответства на европейските практики. Единственото, което липсва, е политическа воля за стартиране на концесионни процедури с решение на Министерски съвет.

Борба с корупцията чрез частния сектор

Най-голямата корупция минава през обществените поръчки за строителство на пътища и друга държавна/общинска инфраструктура. Ангажирането на частни инвеститори за изграждането на огромни обекти за милиарди евро би елиминирало тези корупционни фактори, тъй като "там няма как да се вършат пари".

Трябва да се отхвърли "държавно-комунистическия" икономически модел, напомнящ времето на Тодор Живков или съвременна Куба. България може да се превърне в държава с динамичен частен сектор, стимулиращ предприемачеството и поемането на рискове.

Нужен е конкретен политически отговорник за тази тема, тъй като в момента липсва фокус. Ангажирането на частния капитал в инфраструктурното строителство би решило и бюджетни проблеми, изваждайки тези разходи от сметката на държавата.

