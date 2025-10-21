Джеф Грийн: Bloomberg TV Bulgaria помага на всеки да взима финансови решения

През последните 10 години Bloomberg TV Bulgaria е намерила своето "естествено място". В началото е преминала през много различни варианти. Медията продължава да еволюира, тъй като еднаквостта би била скучна и неинформативна, Това каза Джеф Грийн, изпълнителен продуцент на Bloomberg TV Bulgaria, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов по повод 10-годишнината на медията.

Нейната роля е да помага на инвеститорите, финансовите професионалисти и обикновените хора в България. Като ключова цел на медията е да обяснява как световните финансови събития влияят на българския пазар и как българите могат да вземат информирани финансови решения. Bloomberg TV България помага на инвеститорите на българския пазар да диверсифицират портфолиото си, включвайки капиталови пазари и алтернативни активи и да не се фокусират само върху пазара на недвижими имоти, допълни Грийн.

В ефира на предаването Джеф Грийн, сподели, че първата му инвестиция е била, когато е бил едва на 16 години. След като е получил малко пари като подарък, ги е вложил във взаимен фонд, който съществува и до днес, споделяйки инвестиционните принципи на Уорън Бъфет: "Инвестира се, когато човек е млад, и се "забравя" за инвестицията". С времето малката инвестиция може да стане много по-голяма.

Гостът разкри, че в момента продуцира филм, който е историческа драма на тема историята на цар Борис и спасяването на българските евреи, като заяви, че това е история, която заслужава да бъде популяризирана и светът да знае повече за тези събития и участието на изявените български личности в нея.

