Български стратег спечели глобалното лидерско състезание на Procter & Gamble

Българският бизнес стратег Теодор Жеков получи международно признание, след като неговият екип триумфира в Procter & Gamble (P&G) CEO Challenge – глобално състезание по лидерство и стратегия, което събира над 30 000 участници от повече от 40 държави в своето световно издание.

Конкурсът, стартирал като международна инициатива през 2018 г., е водещата програма на P&G за идентифициране и развитие на следващото поколение лидери. Участниците трябва да решат реални стратегически и пазарни предизвикателства, свързани с емблематичните марки на компанията – от разработване на стратегии за навлизане на нови пазари до проекти за устойчиво развитие. Състезанието възпроизвежда динамиката на корпоративната среда, съчетавайки анализ, иновации и вземане на решения под напрежение.

Жеков, който представлява Rotterdam School of Management (RSM) от Erasmus University, и неговият екип спечелиха европейските финали, като се наложиха над десетки регионални съперници и продължиха към глобалния етап. Финалите събират най-добрите екипи от Азия, Северна и Латинска Америка, Африка и Европа. Под погледа на висшето ръководство на P&G, всеки отбор представя своята стратегия пред жури от вицепрезиденти и директори на глобални марки, които оценяват проектите по критерии като аналитичност, креативност, лидерски умения и търговска реализуемост.

„Това беше най-близкото преживяване до истинска заседателна зала, което съм имал,“ коментира Жеков след състезанието. „Трябва да взимаш решения на базата на данни, да ги защитаваш убедително и да ръководиш екип под сериозен натиск.“

Според преподаватели от RSM и други европейски бизнес училища, подобни състезания се превръщат в ускорител на талантите. Те предоставят на участниците реален опит в управлението и стратегическото мислене, който рядко се постига в класна стая. „Тези инициативи измерват умения, които имат значение в реалния бизнес – стратегическо планиране, аргументация, работа в екип и лидерство,“ коментира университетски преподавател. „Победата на това ниво е показател за сериозен управленски потенциал.“

P&G определя състезанието като „лидерски инкубатор“ за своята програма за обучение на мениджъри. Финалистите често получават достъп до менторски програми, стажове и интервюта за позиции в глобалните структури на компанията. Успехът на Теодор го поставя сред малцината участници в света, доказали, че могат да се справят с реални управленски предизвикателства на високо корпоративно ниво.

Според наблюдатели от българската бизнес общност, признанието има и национално измерение. „Това е ясен знак, че български професионалисти започват да се утвърждават на световната сцена – не само в технологиите, но и в стратегическото управление и иновациите,“ коментира софийски консултант по управление.

Постижението на Жеков показва как българските млади специалисти могат успешно да се конкурират на глобално ниво и да представляват страната в едни от най-престижните международни програми за лидерство и бизнес стратегия.