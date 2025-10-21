Bloomberg TV Bulgaria поставя българската бизнес общност в контекста на световната

Изкуственият интелект се развива и стъпва върху данни, а генерирането на съдържание, базирано на данни, е в ДНК-то на Bloomberg LP. Медията е поела в правилната посока. Броят на хората, търгуващи на фондовите пазари и управляващи своите спестявания и в България, нараства и медия с качествена журналистика, каквато е Bloomberg TV Bulgaria" ще бъде много търсена и в бъдеще. Това коментираха Николина Димитрова, изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria, и Георги Бисерински, изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

Преди 10 години почти не съществуваше бизнес журналистика в България. Имаше дори липсващи думи в българския език за икономически процеси и недостатъчно икономически журналисти. Проектът бе изключително амбициозен, насочен към най-елитната аудитория, която държи на точността и достоверността. Наложиха се високи стандарти за точност и достоверност, които впоследствие се възприеха и в цялата медийна група. Това са едни от основните предизвикателства и постижения на Bloomberg TV България през първите 10 години от създаването на медията, казаха гостите на предаването.

Bloomberg TV България се превърна в основен фактор за развитието на предприемаческата екосистема, предоставяйки трибуна на много стартиращи и мултинационални компании.

Въведани са правила за съобщаване на обществено значими процеси в икономиката и бизнеса с конкретни имена на компании, нещо, което преди е било избягвано, подчертаха събеседниците.

Медията изигра огромна роля за създаването на самочувствие на българската бизнес общност, поставяйки я в контекста на световния бизнес и задавайки задълбочени въпроси, изтъкнаха събеседниците.

Bloomberg TV България допринася и за финансовата и икономическа грамотност в обществото като през годините медията действа като "жив икономически речник", обучавайки аудиторията на термини, които преди това не са съществували в българския език. Екипът е създавал и нови думи при превода на оригинално съдържание.

Голяма част от аудиторията са млади хора и студенти, които стават част от световния контекст, зададен от Bloomberg LP, заяви Николина Димитрова. "Телевизията работи по строгите журналистически правила на Bloomberg LP, което включва "Библията", указваща какво е позволено и какво не. Този етичен кодекс е изключително ценен за поддържане на хигиена в работата". "Това е толкова ценно, колкото младите колеги не могат да си дадат сметка, но да имаш етичен кодекс, който да спазваш, е много ценно".

