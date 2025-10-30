Gen Z и Millennial не чакат на пенсия: Каква е алтернативата?

След влизането на Gen Z (1997 – 2012) на работния пазар, фолклорът около поколението Z и различни аспекти на тяхното поведение в работна среда се разви неконтролируемо и роди всякакви анекдоти и клишета, безцеремонно пришити на едно цяло поколение.

Истината е обаче че всяко ново поколение носи със себе си младостта, енергията и прогреса, които са необходими една фирма да се приспособи към променящите се изисквания и среда. Що се отнася до Gen Z всъщност проучванията показват, че това поколение е доста зряло и прагматично. Тяхното колективно мнение по една доста „зряла“ тема напълно доказва това.

Gen Z не вярват в пенсионната система! Всъщност по това Gen Z много си прилича с предходното поколение – така наречените Millennials (1981 – 1996), с които иначе обичат да подчертават различията си в социалните мрежи.

И така, Gen Z и Millennials не вярват в пенсионната система. Оправдано ли е?

За жалост, в контекста на България и застаряваща като цяло Европа, това е напълно оправдано. Да вземем Германия – там проблемът вече е толкова наболял, че ситуацията редовно се следи и докладва, а тревожните данни карат управляващите да обмислят иновативни начини да накарат традиционно добрия европейски спестител да раздвижи спестяванията си и да генерира свой собствен допълнителен пенсионен фонд чрез инвестиции.

По данни на Института за икономически изследвания в Кьолн, до 2036 г. цели 19,5 млн. от германските бейби бумъри ще се пенсионират, а само 12,5 млн. млади работници ще се присъединят към пазара на труда. Ето защо поколенията след тях (именно Millennials и после Gen Z) не вярват в системата. Тази вече назряла ситуация в Германия служи като предупреждение за другите страни от ЕС, много от които също са изправени пред сериозен демографски спад (включително България).

Какво правят в Европа, за да се справят с проблема?

Да се върнем в Германия. Там правителството обмисля въвеждането на уникален по рода си план за развиване на инвестиционната култура на населението именно с цел да раздвижи спестяванията на работещите и да им помогне да създадат личен пенсионен фонд, който да им позволи да запазят стандарта си на живот на старини, дори при не толкова добре работеща пенсионна система.

Какво включва планът?

От следващата година всяко дете между 6 и 18 години да може да получава 10 евро на месец, които родителите да инвестират в месечен план за спестяване в акции от името на своите деца. Средствата да бъдат запазени, докато децата достигнат пенсионна възраст.

Звучи като смешна сума, но сметките са следните – при 6–7% годишна доходност, на 18 години детето ще има 2200 евро. До достигане на пенсионна възраст (или грубо след 50 години) тези пари могат да нараснат до значителните 65 хил. евро. А ако започне да инвестира още щом започне активна работа?

Тези иновативни стимули, разбира се, имат за цел и да подобрят финансовата култура на германците, като им дадат лесен и сравнително безрисков досег до света на инвестициите.

Междувременно, на европейско ниво в рамките на програмата “Съюз на спестяванията и инвестициите”се предвиждат и дискутират допълнителни мерки за улесняване на участието на дребните спестители на местния капиталов пазар, именно с цел да се раздвижат спестяванията на европейците, които „спят“ в банкови депозити и не допринасят нито за икономиката, нито за финансовото състояние на спестителите.

Какво може да направите още днес?

Разучете своите възможности за инвестиране на поне една малка част от месечния ви доход. Видяхте силата на дългосрочното инвестиране с 10 евро на месец в контекста на германската инициатива за деца. А ако заделяте по 50 евро? Не е нужно да инвестирате сами и да отделяте време да научите цяла една нова наука, на пазара има много възможности да оставите професионалистите да движат вашите инвестиции, една от най-достъпните от които са взаимните фондове.

Ако все пак се страхувате от риска, който носи всяка една инвестиция и липсата на гаранции за доходност, може да се ориентирате към някоя наистина нискорискова опция, за да стартирате своя инвестиционен път.

Такава опция е новия фонд на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт - ЕЛАНА Алтернативен Депозит – фонд, който цели да даде алтернатива на депозитите, с по-добра доходност, по-голяма ликвидност и минимален риск. Ако сте от хората, които още се колебаят или се страхуват, може да направите тази първа и много малка крачка към света на инвестициите.

Какво прави ЕЛАНА Алтернативен Депозит наистина нискорискова опция, виж тук.

Ако сте по-смели и вече разбирате смисъла на инвестициите, следващата нискорискова стъпка е да стартите ежемесечен инвестиционен план с удобна за Вас сума, която няма да се отрази значително на бюджета. Независимо дали ще изберете фонд с нисък, балансиран или високорисков профил, стратегията на инвестиционния план за осредняване на покупната цена на дялове ще Ви помогне да извлечете максимума от заделените 50, 100 или 200 лв. месечно. А при инвестиране за допълнителна “пенсия” хоризонтът е дълъг и това отново работи за вас!

Може да проверите дали една такава нискорискова инвестиция е подходяща за вас или сте по-рисково настроени с тази АНКЕТА.

