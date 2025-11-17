IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Делото "Дебора": Разпитват двама свидетели при закрити врата

Жертвата Дебора Михайлова: Моят разпит продължава две години

17.11.2025 | 13:35 ч. 8
БГНЕС

Двама свидетели ще бъдат разпитани по делото “Дебора”. Разпитът продължава при закрити врата в делото срещу насилника Георги Георгиев, съобщава bTV.

Срещу насилника са повдигнати обвинения за причиняването на средна телесна повреда и за отправянето на смъртни заплахи към младата жена.

На влизане в съдебната зала Дебора Михайлова заяви, че се чувства уморена от съдебната сага. Георгиев отказа коментар пред журналисти, но неговият адвокат Валентин Димитров заяви, че клиентът му е невинен.

“Моят разпит продължава две години и половина по-късно. Думите говорят сами по себе си“, каза Дебора Михайлова.

“Ако Ви питам какво сте правили преди няколко години, трудно ще си го спомните. Така, че за това става и трудно. Разбирате ли ме – не е измислица, просто наистина е трудно“, заяви адвокатът на Дебора Слав Даскалов.

“Само и единствено с идеята Георги да бъде задържан бяха повдигнати тези обвинения за закана с убийство. Всъщност Георги е задържан за тях. Георги никога не е задържан за нарязването“, каза Валентин Димитров, адвокат на насилника Георги.

