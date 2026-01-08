IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кейти Пери намира Трюдо за много привлекателен

Заедно са от лятото

08.01.2026 | 12:42 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Кейти Пери продължава да смята, че Джъстин Трюдо е невероятно привлекателен - 6 месеца след началото на връзката им.
Отношенията им продължават да се развиват добре и през 2026 г.
И певицата намира канадския политик за неустоим поради една определена причина.

Близки на Кейти казват пред списание "OK!", че "основният източник на неговата привлекателност" се състои в "публичната му сдържаност".

"Това, което наистина привлича Кейти, е, спокойната му, съзнателна природа и неговата липса на интерес към славата. Той не търси внимание, което се усеща освежаващо след връзки с хора, които бяха много повече фокусирани върху светлината на прожекторите", коментира източникът.

Още за връзката четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes

звезди Кейти Пери Джъстин Трюдо връзка двойка
