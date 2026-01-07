Собственикът на „Кайрос“ възстанови всички разходи по изтеглянето на кораба

Корабособственикът на танкера „Кайрос“ преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд, като предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума днес е била платена от корабния агент на корабособственика в България - фирма „Парнави“ ЕООД, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта.

В съобщението се казва, че сумата е постъпила по сметката на ИА „Морска администрация“, която координираше цялата операция, и предстои да бъде възстановена в държавния бюджет.

От министерството допълват, че се очаква корабособственикът да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води.

По-рано днес от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ съобщиха, че са връчила нотариална покана на българския агент на корабособственика чрез частен съдебен изпълнител, като в нея е посочено, че в срок до 12 януари 2026 г. корабособственикът следва да възстанови на държавата 270 371 евро.

Сумата включва пълния размер на разходите, извършени от държавата за операцията по извеждане на танкера „Кайрос“ от бреговете на Ахтопол до Бургаския залив, проведена на 15 декември. От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщиха след провеждането на операцията, че няма замърсяване на морските води.

„Кайрос" беше изоставен в българските териториални води от турски влекач на 5 декември. Корабът е включен в списък със санкционирани кораби на Европейската комисия. Танкерът беше задържан със заповед на директора на Изпълнителна агенция „Морска администрация" в Бургас на 16 декември. Плавателният съд беше провлачен до определена точка в Бургаския залив ден по-рано, след като бе блокиран в продължение на десет дни край Ахтопол.