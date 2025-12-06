Големият проблем на 2025 година е увеличеният капитал на Българската банка за развитие. Това заяви в ефира на Money.bg Пламен Донев от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

"Имаше много кратко съобщение, не стана ясно точно за какво. Имаше информация за финансиране на общински проекти в сферата на ВиК, което е нужно, разбира се... Но парите трябва да се дават от съответното отговорно министерство и това да се отчита като бюджетен разход. Говорим за четири милиарда лева - малко над 2 милиарда лева, което е 2% от БВП... Това няма как да мине през ЕК - това е неправилно счетоводно отчитане", категоричен бе Донев пред Bulgaria ON AIR.

Той сподели, че като обратна връзка от дискусиите в рамките на Съвета за тристранно сътрудничество има информация, че голяма част от темите, които са били обект на критика от Института, ще бъдат отразени:

"Което означава на практика да няма увеличение на осигурителните вноски или да бъде в по-малък процент, да няма увеличение на данък "дивидент", да отпадне задължението за СУПТО".

Относно предвиденото увеличение на осигурителната вноска в оттегления проектобюджет за догодина, Донев бе категоричен, че това би довело до разширяване на сивия сектор.

"Имаме много сериозни проблеми в пенсионната система. От чисто експертна гледна точка трябва да има съществена промяна в пенсионната система. Увеличаването с един или два, или три процента - едно, че не решава проблемите на системата, второ - няма да доведе толкова допълнително осигурителни приходи, колкото бяха планирани в оттегления бюджет. Работодателите, които не осигуряват своите служители на истинските им доходи, ще имат още по-голям стимул да не го правят. А коректните данъкоплатци щяха да понесат още по-голяма тежест като разходи за своя бизнес", разясни още той.