Тимчо Муцунски: ЕС има желание да помогне за развитието на диалог, насочен към намиране на решение с България

За съжаление, в този момент няма високо ниво на желание за диалог от страна на съседна България, заяви министърът на външните работи и външната търговия на РСМ Тимчо Муцунски, предава МКД. Муцунски заяви още, че искрено се надява това да се промени, защото щетите от застоялия процес не са само наши, но „България също търпи щетите, които се изразяват в губене на време, като имаме съсед, който е по-вероятно да е държава членка на ЕС“.

„Това е в техен икономически, политически и национален интерес и вярвам, че ще има разум и рационалност сред нашите съседи... Има желание сред Европейския съюз и някои държави членки да се помогне за развитието на диалог, насочен към решение. Уверявам обаче нашите граждани, че не би трябвало да имат никакви притеснения относно позициите на правителството - те са напълно ясни и ние няма да приемем никакви отстъпки, свързани с основните ни идентичностни характеристики - нашия език и нашата история“, каза Муцунски в интервю за Sitel.

На въпроса дали ще има предсрочни парламентарни избори, министърът и вицепрезидент на ВМРО-ДПМНЕ отговориха, че целта на партията им е да завърши пълен парламентарен мандат.

„Това означава, че следващите парламентарни избори ще бъдат през 2028 г. Но, разбира се, не могат да се изключат някои промени, защото политиката е жива материя и има процеси, които не винаги зависят единствено от нас. В този момент мисля, че сме по-близо до това да имаме редовни парламентарни избори, но ще наблюдаваме процесите и ще видим в каква посока ще се движат те в следващия период“, каза Муцунски.