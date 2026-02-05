Илон Мъск първи в света натрупа богатство от 800 млрд. долара

Американският предприемач Илон Мъск стана първият в света, чието богатство достигна 800 млрд долара, след като космическата му компания (SpaceX) се сля със стартъпа за изкуствен интелект "ексЕйАй" (xAI), съобщава "Форбс".

Според изчисленията на изданието сделката, при която обединената компания се оценява на 1,25 трлн. долара, е увеличила състоянието на Мъск с 84 млрд. д. до рекордните 852 млрд. долара.

Преди сделката Мъск притежаваше около 42 процента от акциите на "СпейсЕкс"

на стойност 336 милиарда долара, въз основа на тръжна оферта, стартирана през декември, която определи стойността на частния производител на ракети на 800 милиарда долара.

Той също така притежаваше около 49 процента от акциите на "ексЕйАй" на стойност 122 милиарда долара, въз основа на частен кръг на финансиране, който оцени компанията на 250 милиарда долара по-рано този месец. След сливането, което оцени "СпейсЕкс" на 1 трилион долара и "ексЕйАй" на 250 милиарда долара, според "Форбс" Мъск сега притежава 43 процента от акциите на обединената компания на стойност 542 милиарда долара.

Това прави "СпейсЕкс" най-ценния актив на Мъск до момента.

Той притежава и 12% дял в производителя на електромобили "Тесла" (Tesla) за 178 млрд. долара

както и опции за акции на "Тесла" за още 124 милиарда долара. Това не включва рекордния пакет от възнаграждения, одобрен от акционерите на компанията през ноември, който може да донесе на Мъск до 1 трилион долара в допълнителни акции (преди данъци и разходите за отключване на ограничените акции), ако "Тесла" постигне важни цели като увеличаване на пазарната капитализация повече от осем пъти през следващите 10 години.

Мъск вече четири пъти е поставял световен рекорд по размер на богарството си за последните четири месеца, припомня "Форбс". През октомври 2025 г. той стана първият човек в света, преминаващ прага от 500 млрд. долара, на 15 декември премина границата от 600 млрд. д., на 19 декември - тази от 700 млрд. долара. Вторият по богатство човек кв света е съоснователят на "Гугъл" (Google) Лари Пейдж с "едва" 281 млрд. долара.