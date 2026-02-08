Северна София е огромна територия за развитие

От началото на годината имотният пазар се успокои. Това отчете в ефира на Money.bg арх. Вержиния Николова - управител на "Конструктив България".

"До известна степен истерията от края на миналата година се потуши и в момента пазарът приема едни много нормални тенденции. От началото до средата на 2025 година пазарът се движеше съвсем нормално, търсеха се по-качествени имоти за живеене. Но във втората половина на 2025 година инвеститорите се насочиха към инвестиционните имоти. Пазарът стана много различен, много странно се държеше, на моменти непредсказуем. Наистина се реализираха много сделки, но повечето бяха с инвестиционна цел", отчете специалистът пред Bulgaria ON AIR.

Архитект Николова обърна внимание и на ключовата роля на инфраструктурата за развитието на нови градски зони.

"Първата стъпка е транспортната и инженерна обезпеченост. Ако имаме транспортна обезпеченост, какъвто е случаят в квартал "Левски" - с новата спирка на метрото, тогава строителите сами отиват там. Дори и регулацията да не е приключила, те съдействат на общината за приключване на регулациите с необезпечените имоти", разказа експертът.

По думите ѝ Северната част на София, до Скоростната тангента, е една огромна територия, към която Столичната община би могла да насочи бъдещото развитие на града.