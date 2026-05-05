Приключи крайният срок за кандидатстване в Real Estate Business Awards 2026 при засилен интерес и силна конкуренция

Приключи крайният срок за кандидатстване в Real Estate Business Awards 2026 – конкурсът, който отличава най-добрите практики и постижения в сектора на недвижимите имоти. Церемонията по връчването на наградите ще се проведе на 4 юни 2026 г.

Тази година интересът към наградите е по-висок в сравнение с предходното издание, като се наблюдава ръст в броя на кандидатствалите компании и проекти. Повишената активност от страна на участниците отразява силната 2025 година за сектора, през която значителна част от компаниите отчитат високи финансови резултати.

Една от отчетените тенденции е по-ниският брой кандидатури в категорията „Дебют на агенция за недвижими имоти“, което може да се обясни със специфичните изисквания за участие – компаниите трябва да са стартирали дейност през 2024 г. и да имат пълна календарна година активност.

В същото време кандидатурите очертават ключова посока в развитието на сектора – засилен фокус върху технологиите и иновациите. В категорията „Агенция за недвижими имоти на годината“ почти всички участници посочват инвестиции, направени през 2025 г., насочени към подобряване на представянето на имотите и оптимизиране на процесите.

Сред тях са внедряването на CRM системи, използването на изкуствен интелект и автоматизирани решения, развитието на собствени платформи за обучение на брокери, както и прилагането на техники като homestaging. Компаниите инвестират и в специализирани софтуери и технически средства, които повишават ефективността и качеството на услугите.

Оценяването се извършва от експертно жури с представители на водещи организации и компании в сектора. В състава му влизат Радослав Илиев, оперативен директор в Studio X; Даниела Грозева, председател на Управителния съвет на Национално сдружение „Недвижими имоти“; Ангел Искрев, творчески директор в proof.; Снежана Стойчева, управител на Imoti.net; Страхил Иванов, мажоритарен собственик на „Явлена“; и инж. Любомир Качамаков, заместник-председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България.

Процедурата по оценяване протича в три етапа – индивидуална експертна оценка, последващо онлайн гласуване и финално обсъждане от журито за определяне на победителите.

Сред категориите традиционно най-голям интерес предизвиква „Сайт на агенция за недвижими имоти“, като експертната оценка в нея се подготвя от Радослав Илиев. Новата категория тази година – „Видеопредставяне на брокер, агенция или имот“ – също привлича значителен брой кандидатури, а оценяването ѝ се ръководи от Ангел Искрев.

Бизнес форумите в София и официалната церемония по награждаване се излъчват в праймтайм програмата на Bloomberg TV Bulgaria.

Real Estate Business Awards 2026 продължава да утвърждава своята роля като платформа, която отразява развитието на сектора и насърчава въвеждането на иновации и добри практики в бизнеса с недвижими имоти.

