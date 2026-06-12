Системата на Кока-Кола в България допринася с 623 млн. евро към икономиката на страната

Със специално събитие Системата на Кока Кола в България отбеляза 30-годишнината на производствения център в Костинброд – юбилей, който ясно подчертава дългосрочния принос на компанията към българската икономика, развитието на модерното производство и силата на устойчивото партньорство между бизнеса, институциите и обществото. По време на събитието бе отбелязано и завършването на нов водопровод за град Костинброд и село Волуяк – инфраструктурен проект на стойност 4,1 млн. евро, изцяло финансиран от Кока-Кола ХБК България. Пореден пример за ангажимента на компанията към устойчивото развитие на местните общности, новата 11,4-километрова водопроводна мрежа ще подобри качеството на живот и ще подкрепи дългосрочното благоденствие на хората и бизнеса, осигурявайки около 2,1 млрд. литра вода годишно за жителите на региона и за производствения център.

Тази инвестиция е част от дългосрочната стратегия на Системата на Кока-Кола в България, която през 2025 г. допринася с 623 млн. евро добавена стойност към българската икономика, равняващи се на 0,6% от брутния вътрешен продукт на страната. За всяко 1 евро, похарчено за напитки на Кока-Кола, в българската икономика се генерират постъпления от 0,77 евро. Това са част от ключовите резултати от независимото проучване за „Въздействието на Системата на Кока-Кола в България през 2025 г.“, проведено от глобалната консултантска компания Steward Redqueen.

„България е важен пазар за Кока-Кола ХБК – пазар с талантливи хора, силни партньори и потенциал за устойчив растеж. А производственият център в Костинброд е стратегическа част от нашето присъствие тук и категорично доказателство за дългосрочния ни ангажимент към страната. Тук се вижда какво означава модерно и отговорно производство – с постоянен фокус върху безопасността на хората, енергийната ефективност, устойчивостта и иновациите“, каза Зоран Богданович, главен изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК.

Този принос се вижда и в икономическите резултати на Системата на Кока-Кола в България. Според проучването тя пряко генерира постъпления в размер на 172,4 млн. евро и подкрепя още 78,3 млн. евро нагоре по веригата на стойността и 372 млн. евро надолу по веригата.

Приносът на Системата се измерва и чрез работните места, които създава и подкрепя по цялата верига на стойността. Компаниите от Системата осигуряват директна заетост на близо 3 500 души в своите заводи и офиси, подкрепят още 2 040 работни места при доставчиците си и съпътстват създаването на 10 900 работни места в сферата на продажбите и дистрибуцията. Общо това означава подкрепа за близо 16 500 работни места в България. Или казано по друг начин – за всяко едно работно място в Системата на Кока-Кола се поддържат още четири работни места в страната.

„В двата ни завода работят 400 изключително отдадени и сърцати професионалисти, а 100 от тях живеят в района на Костинброд и Банкя и вярвам, че заедно с близките и семействата си, те усещат позитивната разлика от всичко, с което допринасяме за по-добрия начин на живот на хората в региона. Нашият растеж върви ръка за ръка с ангажимента ни към устойчивостта. Доказателство за това е и, че в завода в Костинброд, както и в този в Банкя, вече произвеждаме напитките ни, използвайки 100% енергия от възобновяеми източници“, сподели Явор Стефанов, генерален директор на Кока-Кола ХБК България.

Проучването отчита и значим принос към публичните финанси. Системата на Кока-Кола в България допринася с 267 млн. евро под формата на преки и косвени данъци, включително 133 млн. евро под формата на ДДС. Сумата се равнява на близо 1% от данъчните постъпления на страната, на около 54%* от държавните разходи за култура или на сумата, необходима за финансиране на годишните образователни разходи на близо 135 000 ученици в начално училище и предучилищна подготовка.**

Анализът показва още, че през 2025 г. Системата на Кока-Кола е закупила стоки и услуги на стойност 114 млн. евро от местни доставчици, като по този начин подкрепя развитието на широка мрежа от български компании по цялата верига на стойността.

Повече за Системата на Кока-Кола в България

Брандът Кока-Кола присъства в България от 1965 г. насам, утвърждавайки се като една от най-значимите и обичани напитки в страната. Днес Системата на Кока-Кола в България обединява пет компании. В страната оперира Кока-Кола ХБК - един от водещите бутилиращи партньори на Кока-Кола в световен мащаб, заедно с двата си бизнес и ИТ центъра за споделени услуги.

Кока-Кола България отговаря за маркетинговите стратегии на настоящото продуктово портфолио, както и за разработването на нови и иновативни продукти.

Кока-Кола Юропасифик Партнърс Сървисис България са представени чрез своя интегриран център за споделени услуги.

Дейността на Системата в България е дълбоко свързана с местната икономика – с производство, осъществявано в съвременните заводи на Кока-Кола ХБК България в Костинброд и в Банкя, които отбелязват съответно 30- и 20-годишнината си през 2026 г.

Повече информация: https://bg.coca-colahellenic.com/

*Държавните постъпления през 2025 г. възлизат на 44,3 млрд. евро; разходите за културни услуги през 2024 г. (последните отчетени данни): 496,9 млн. евро (Евростат);

** На база държавните разходи за предучилищно и начално образование и учениците, записани на тези нива през 2024 г. (889,4 млн. евро разходи и 449 220 ученици (2023), Евростат)