САЩ одобри сделката за придобиването на "Уорнър Брос Дискавъри" от "Парамаунт"

Министерството на правосъдието на САЩ одобри без условия придобиването на "Уорнър Брос Дискавъри" (Warner Bros. Discovery) от "Парамаунт" (Paramount), след като стигна до заключението, че сделката няма да навреди на конкуренцията и на потребителите в секторите на телевизията, стрийминга и филмовата индустрия, предаде Ройтерс.

Въпреки решението на федералните власти проверките по сделката продължават в няколко американски щата, както и в други юрисдикции, включително в Европа.

Сделката е на стойност около 111 млрд. долара.

„Парамаунт“, зад която стои семейството на софтуерния предприемач Лари Елисън, надделя в наддаването срещу „Нетфликс“ (Netflix), която първоначално беше постигнала споразумение за придобиване на стрийминг и студийния бизнес на „Уорнър Брос“.

В края на февруари „Парамаунт“ и „Уорнър Брос Дискавъри“ подписаха окончателното споразумение, а през април то получи одобрение и от акционерите.

Според информация на Блумбърг десет американски щата, водени от Калифорния, продължават да разглеждат сделката и може да заведат съдебен иск още този месец.

Сделката предизвика и политически реакции. Критиците на президента Доналд Тръмп изразяват опасения, че новинарският канал CNN може да загуби редакционната си независимост под контрола на „Парамаунт“. Тръмп нееднократно е критикувал медията заради нейното отразяване и е заявявал, че смяната на собствеността е от особено значение за него.

След придобиването на „Парамаунт“ от семейство Елисън новинарското подразделение на CBS News беше обвинявано от част от журналистите си в по-благосклонно отношение към администрацията на Тръмп. Няколко кореспонденти на предаването „60 минути“ напуснаха или бяха освободени, като част от тях твърдяха, че са били подложени на политически натиск.

„Парамаунт“ се ръководи от филмовия продуцент Дейвид Елисън, син на Лари Елисън. С придобиването компанията цели да засили позициите си в Холивуд и да се превърне в един от водещите играчи в сектора.

Към активите на „Уорнър Брос Дискавъри“ принадлежат филмовото студио „Уорнър Брос“, „Ди Си Комикс“ (DC Comics) с герои като Супермен и Батман, поредицата „Хари Потър“, както и стрийминг платформата HBO Max./БТА