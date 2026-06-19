Започва издаване на заповеди за събаряне в Баба Алино

Днес започва издаването на заповедите за събаряне на незаконни посторйки в местността Баба Алино край Варна. Това обяви вчера кметът на Варна Благомир Коцев пред журналисти по време на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата (НДК) в столицата.

Коцев подчерта, че издаването на удостоверения за търпимост се прави от главните архитекти на общините и на районите. Те са отделен орган, който се контролира от регионалните дирекции на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Търпимостите, които те издават, се контролира тот този орган, а не от кметовете, подчерта Коцев.

Удостоверенията за търпимост за местността Баба Алино са издадени през 2023 г. от кмета на район „Приморски“ по време на управлението на Иван Портних.

Всяка една търпимост, издадена към този момент, трябва да се отнесе към него, коментира настоящият кмет на Варна. Според него законът допуска такива удостоверения да бъдат издавани за постройки, изградени към 2001 г. и да бъдат приети като търпими, което позволява да не бъдат събаряни. /БТА