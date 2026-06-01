Посланикът на Украйна Олеся Илашчук: Невзоров не се крие в посолството

Посланикът на Украйна Олеся Илашчук коментира част от слуховете, които се появиха след скандала с луксозния комплекс в местността "Баба Алино" край Варна.

Илашчук определи като лъжа твърденията, че украинският инвеститор в неизвестност – Олег Невзоров, се крие в посолството на Украйна и е търсил закрила от посолството. Посланикът добави, че всички процесуално-следствени действия следва да се извършват съответно българското законодателство и действащите двустранни споразумения.

"Във връзка с продължаващите обществени дискусии и появата на редица фалшиви материали официално заявяваме, че посолството на Украйна действа изключително в рамката на Виенската конвенция за дипломатическите отношения. А защитата на нашите украински граждани –изключително в правовата рамка съгласно Виенската конвенция по консулските отношения и абсолютно с пряко спазване със законодателството и на страната на акредитацията – това е важно", коментира посланикът пред bTV.

Илашчук се оплака от увеличаваща се омраза в Бълария

Преди 4 дни, когато случаят в "Баба Алино" набираше скорост, посолството на Украйна у нас се оплака от увеличените случаи на омраза и ксенофобия срещу граждани на страната, пребиваващи у нас.

"Посолството на Украйна с тревога отбелязва увеличаването на случаите за използване на речта на омразата и ксенофобия срещу граждани на Украйна, пребиваващи в Република България временно, постоянно или със статут на временна закрила на Европейския Съюз.

Сигналите, получени от граждани и представители на неправителствения сектор, показват увеличаването на случаите на нарушения на човешките права срещу украинци, манипулиране с информация, публикуване на манипулативни изявления, ксенофобски призиви срещу украинците и украинската общност като цяло.

Всичко това създава нездравословна и опасна среда, която може да доведе до опасна ескалация. Системната антиукраинска реторика от страна на определени политически сили представлява заплаха за живота и сигурността на украинските граждани.

Призоваваме официалните власти, правозащитните организации и лидерите на общественото мнение да осъдят опасното и безпочвено подбуждане към омраза срещу украинците в България.

Що се отнася до споменаването на дейността на отделни украински компании в България, припомняме, че икономическото сътрудничество между Украйна и Република България се основава на действащите междуправителствени споразумения за взаимна защита на инвестициите, които предвиждат гаранции за справедливо и равно третиране на инвеститорите, защита на техните законни права и осигуряване на прозрачни правни механизми за разрешаване на спорове.

Убедени сме, че всички въпроси, свързани с дейността на чуждестранните инвеститори, трябва да се разглеждат изключително в правната сфера и в съответствие с международните задължения на страните, без политизиране."