„България Еър“ и Volt Premium Taxi с ново стратегическо партньорство за по-комфортно пътуване

„България Еър“ разширява гамата от удобства за своите пътници с ново ключово партньорство с Volt Premium Taxi – премиум таксиметрова компания, предлагаща висок клас транспортни услуги в София и региона.

От месец май всички пътници на националния авиопревозвач могат да се възползват от 20% отстъпка при ползване на Volt Premium Taxi за пътувания до и от летище „Васил Левски“ – София. Новото партньорство осигурява още по-удобен и комфортен начин за придвижване след кацане в столицата, както и при превод до летището при пътуване в страната и чужбина.

Volt Taxi предлага премиум транспорт с модерни електрически автомобили, специализирани летищни трансфери и високи стандарти на обслужване с униформени шофьори. Поръчката на такси се извършва лесно чрез мобилното приложение на компанията, позволяващо проследяване на автомобила в реално време, както и предварително заявяване на допълнителни удобства според индивидуалните предпочитания на клиента. Услугата е насочена към пътници, които ценят комфорта, точността и качественото клиентско изживяване.

С новото ключово партньорство националния авиопревозвач продължава да развива предлаганите услуги, като предоставя на пътниците допълнителни привилегии и възможности за безпроблемно пътуване от началото до края на всяко тяхно пътешествие. Всеки клиент на авиокомпанията може да резервира Volt Premium Taxi и да се възползва от специалната отстъпка, осигурявайки си удобно, екологично и надеждно придвижване в столицата. Пътниците ще получат кода за отстъпка на имейл адресите си, с които са направени резервации за билети в системата на авиопревозвача.

Освен качествено обслужване по време на полет, „България Еър“ предлага на своите пасажери и богато портфолио от допълнителни услуги и ексклузивни партньорства, които правят всяко пътуване още по-удобно и организирано.

На официалния сайт на авиокомпанията пътниците могат да открият секция с предложения на партньори за изгодни пакетни почивки, резервации на хотели, автомобили под наем, както и застраховки за пътуване. По този начин националният авиопревозвач осигурява цялостно решение за своите клиенти – от планирането на пътуването до пристигането на крайната дестинация.