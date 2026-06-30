Postbank затвърди лидерската си позиция с 14-о поредно международно отличие от Global Custodian

Postbank получи престижно международно признание от специализираното издание Global Custodian, което за четиринадесета поредна година отличава банката за качеството на предоставяните попечителски и депозитарни услуги. Признанието е базирано на резултатите от ежегодното независимо проучване на изданието сред клиенти на финансови институции по света.

Global Custodian е сред най-утвърдените международни издания в областта на попечителските услуги, капиталовите пазари и инвестиционната индустрия. Всяка година то оценява представянето на финансовите институции чрез обратна връзка от техните клиенти, като анализира ключови аспекти от дейността им и качеството на предоставяните услуги.

В тазгодишното проучване Postbank постига общ резултат от 6.45, значително над средната оценка за българския пазар от 5.60. Най-високи са оценките на банката в категориите „Обслужване на клиенти и управление на взаимоотношенията“ (6.89), „Управление на сметки“ (6.78) и „Сигурност на активите“ (6.67), което е поредно потвърждение за доверието и удовлетвореността на клиентите.

Методологията на Global Custodian обхваща седем основни направления – „Управление на сметки“, „Сигурност на активите“, „Обслужване на активи“, „Управление на парични средства и валутни сделки“, „Обслужване на клиенти и управление на взаимоотношенията“, „Ценообразуване“ и „Технология“. Във всички тях банката демонстрира стабилно представяне и високи резултати, оценени от участниците в проучването.

„За нас това признание е особено ценно, защото идва от клиентите, които ежедневно работят с нашите екипи и услуги. То е резултат от професионализма на нашите специалисти, последователните инвестиции в технологично развитие и стремежа ни да предоставяме обслужване по най-високи стандарти. Благодарим за доверието, което продължава да бъде основен стимул за нашето развитие“, коментират от Postbank.

От 2004 г. Postbank предлага пълна гама попечителски и депозитарни услуги на местни и международни институционални клиенти. Сред тях са съхранение на финансови инструменти, сетълмент на сделки с ценни книжа, обработка на корпоративни събития, събиране на доходи и вземания по финансови инструменти, информационно обслужване и изпълнение на контролни функции съгласно приложимите регулаторни изисквания.

Отличието от Global Custodian е поредното доказателство за устойчивото развитие на Postbank и за нейната роля като надежден партньор за институционалните инвеститори в България. В годината, в която банката отбелязва своята 35-годишнина и представя обновена визуална идентичност и новата си комуникационна платформа „Вдъхновени от теб“, признанието потвърждава стремежа ѝ да съчетава традиция, иновации и високо качество на обслужване във всички направления на своята дейност.