Милен Драгиев е новият търговски директор на „Девин“ ЕАД – лидер на пазара на минерална и изворна вода в България.

Кадровата промяна е в отговор на динамиката на пазара за бързооборотни стоки, като новият търговски директор ще работи приоритетно за разширяване на присъствието на DEVIN в стратегически канали и за повишаване на ефективността и дигитализацията, включително системното внедряване на решения с изкуствен интелект в търговските процеси.

„Да стана част от екипа на „Девин“ ЕАД на позиция „търговски директор“ за мен е голяма чест и отговорност“, изтъква Милен Драгиев. „Според моето мнение „Девин“ е в челната тройка на най-добрите компании в областта на производството и търговията с бързооборотни стоки в България и това е основната причина да приема това ново предизвикателство. В живота си предпочитам да постигам сделки, а не да поставям задачи или да влизам в конфликти. Неслучайно любимата ми сентенция като родител и мениджър е английската поговорка „Можеш да заведеш кон до водата, но не можеш да го накараш да пие“.

Професионалният път на Милен Драгиев започва през 1998 година като търговски представител. В следващите двадесет години преминава през почти всички стъпки в търговската кариера – супервайзор, канален мениджър, национален мениджър, дивизионен мениджър. За периода 2018 – 2026 г. развива успешна кариера като обучител и консултант в областите управление на хора и екип, продажби и преговори.

За „Девин“ ЕАД

От създаването си през 1992 г. „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Изворите и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, от където идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.

„Девин“ ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.

От март 2022 г. „Девин“ ЕАД е носител на престижния сертификат B Corp™, който отличава компании, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото.