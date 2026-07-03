Как работят термопомпите въздух-вода и защо заменят отоплението с камини на дърва, пелетни камини и газови котли

Въпреки че в България електроенергията е сред широко използваните начини за отопление, делът на дървата, въглищата и пелетите остава значителен. Наред с тенденциите за повишаване на енергийната ефективност на жилищата и подобряване на качеството на въздуха все повече нараства значението на електрифицираните решения.

Технологията зад термопомпите може да бъде значително по-ефективна от традиционни отоплителни решения. А с все по-широкото навлизане на термопомпите „въздух-вода“ тази технология се превръща в цялостно решение за дома – отопление, охлаждане и битова гореща вода с повече контрол, по-лесна експлоатация и повече комфорт през цялата година.

През последните години термопомпите „въздух-вода“ се обсъждат все по-често като алтернатива на по-традиционни системи за отопление. При избора на подобно решение обикновено се отчитат фактори като разходи за експлоатация, особености на сградата, климатични условия и съвместимост със съществуващата вътрешна инсталация.

„Днес термопомпата не е просто луксозна алтернатива, а стандарт за енергийна ефективност, който обединява предимствата на интелигентната отоплителна система с по-ниски експлоатационни разходи“ – коментира инж. Петър Петров от ClimaCom, официален представител на ОВК техниката Mitsubishi Electric за България. По думите му инвестицията в подобна технология дава възможност за по-добър контрол върху разходите и по-високо ниво на комфорт в дома.

Как работи термопомпата „въздух-вода“?

Принципът на работа на термопомпата не е новост. Тя използва същия термодинамичен цикъл, на който разчитат хладилните системи от десетилетия, но оптимизиран за отопление. Докато хладилникът отвежда топлината от вътрешността си навън, за да поддържа ниска температура, термопомпата използва топлината от външния въздух и я пренася към водата в отоплителната система на дома. При реверсивните термопомпи „въздух-вода“ процесът може да работи и в режим охлаждане.

Голямото предимство

Термопомпата „въздух-вода“ може да извлече до 75% от необходимата енергия за отопление, охлаждане и топла вода от околната среда, а останалата част е необходима под формата на електричество, за да задвижи процеса. Това означава, че за по-голямата част от енергията системата използва възобновяем източник.

Какво стои зад технологията

Външното тяло използва околния въздух като източник на енергия

Вентилаторът засмуква въздух и го насочва към топлообменник, наречен изпарител. В него хладилният агент поема топлинна енергия от въздуха и се изпарява, дори когато навън е студено. Компресорът повишава температурата

След като се превърне в газ, хладилният агент преминава през компресор. Там се сгъстява, а температурата и налягането му се повишават значително. Топлината се предава към отоплителната система

Горещият хладилен агент достига до втори топлообменник - кондензатор. Там отдава топлината си към системата на дома, която може да се използва за подово отопление, радиатори, конвектори или битова гореща вода. Цикълът започва отначало

След като отдаде топлината си, хладилният агент се охлажда, втечнява се и се връща обратно към изпарителя, за да започне процесът отново.

И това не е всичко – термопомпите „въздух-вода“ могат да осигурят комфорт и през летните месеци, като при реверсивните модели системата работи и в режим на охлаждане.

Видове вътрешни тела Ecodan

При термопомпите „въздух-вода“ вътрешното тяло свързва външния модул с отоплителната система в дома. При Ecodan на Mitsubishi Electric основните решения са Cylinder Unit и Hydrobox.

Cylinder Unit е вътрешно тяло с вграден бойлер от неръждаема стомана за битова гореща вода с обем 200 или 300 литра. Такъв тип решение се прилага, когато се търси комбинирана система за отопление и топла вода в един модул.

Hydrobox преобразува енергията, извлечена от външното тяло, в отопление или охлаждане на помещенията. Чрез използване на външен бойлер системата може да покрива и нуждите от битова гореща вода. Това го прави добър избор при по-ограничено пространство или когато проектът изисква по-гъвкава конфигурация.

И двата типа са проектирани така, че основните компоненти да бъдат лесно достъпни при монтаж и обслужване. При реверсивните модели системата може да произвежда и студена вода за охлаждане през лятото. По този начин вътрешното тяло участва в управлението на отоплението, охлаждането и битовата гореща вода в дома.

Какво показва коефициентът COP за ефективността на термопомпите „въздух-вода“

За да се оцени ефективността на термопомпа „въздух-вода“, обикновено се разглеждат няколко показателя за енергийна ефективност, сред които и коефициентът COP.

Коефициентът на преобразуване COP показва съотношението между отдадената топлинна мощност и използваната електрическа енергия от термопомпата, като може да служи за сравнение между различни системи само при еднакви работни условия – например при външна температура 7°C и температура на водата за отопление 35°C. Системите на Mitsubishi Electric често достигат COP над 4.0 при тези условия. С други думи, при съответната работна точка термопомпата отдава над четири пъти повече топлинна енергия, отколкото използва като електроенергия.

Системите Ecodan поддържат висок енергиен клас A++ и A+++. Това означава, че дори при променливите зимни условия в България термопомпата може да осигури висок комфорт при оптимизиран разход.

Технологията Zubadan: Работа при ниски температури

При стандартните термопомпени системи отоплителната мощност обикновено намалява при много ниски външни температури, защото спадат налягането и дебитът на хладилния агент в компресора.

Технологията Zubadan на Mitsubishi Electric е разработена именно за такива условия: чрез Flash Injection тя подава допълнителен хладилен агент към компресора, за да поддържа стабилен работен цикъл и по-висока отоплителна производителност дори при много ниски температури. Така системата запазва пълна отоплителна мощност до -15°C, работи в разширен диапазон до -30°C и възстановява комфорта по-бързо след размразяване – ключово предимство за домове в региони с по-студен климат.

FAQ: Често задавани въпроси за термопомпите „въздух-вода“

Може ли термопомпата да замени изцяло пелетната камина и камината на дърва?

Да, можете да замените традиционното отопление с термопомпа, когато вътрешната отоплителна инсталация е съобразена с режима на работа на системата. При правилно оразмеряване това позволява по-удобна експлоатация и по-добър контрол върху разходите.

Нуждае ли се термопомпата от резервоар за топла вода?

Да. С Ecodan можете да избирате между два модула – с вграден бойлер или с възможност за външен бойлер, според нуждите на домакинството и наличното пространство.

Какво се случва с моята термопомпа Ecodan по време на прекъсване на електрозахранването?

При прекъсване на електрозахранването системата спира работа, както и други отоплителни решения, които разчитат на електричество за управление или функциониране. След възстановяване на захранването поведението зависи от настройките и конкретния модел.

Термопомпата ще отоплява ли цялата ми къща?

Да, термопомпата „въздух-вода“ Ecodan може да отоплява цялата къща, когато е правилно оразмерена спрямо площта, топлинните загуби и вида на отоплителната инсталация.

Мога ли да комбинирам термопомпа със слънчева фотоволтаична система?

Тъй като слънчевите фотоволтаични системи генерират електричество, те са подходящо допълнение към термопомпа „въздух-вода“, захранвана с електричество, и могат да помогнат за допълнително оптимизиране на разходите.

Каква поддръжка е необходима за термопомпа?

Препоръчително е годишно обслужване, за да сте сигурни, че ще получите максимална производителност от Вашата термопомпа Ecodan през целия ѝ експлоатационен живот.

Шумна ли е термопомпата?

Ecodan е една от най-тихите термопомпени системи „въздух-вода“ в своя клас. Нивото на шум на външните тела в режим отопление варира според серията и мощността – от 54 dB(A) при по-компактните модели до по-високи стойности при системите с по-голям капацитет.